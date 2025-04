Se complica la situación de Marcelo Moretti: dos directivos de San Lorenzo lo denunciaron penalmente

El excandidato a presidente César Francis y el exvocal Pablo García Lago denunciaron penalmente al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, tras la difusión del video en donde presuntamente está recibiendo una coima para fichar jugadores en el club.

“Tras la aparición del video en el que se ve a Moretti recibiendo dinero en efectivo en circunstancias poco claras, presentamos con Christian Mera una denuncia penal para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta”, expresó en su cuenta de X Francis, quien además es abogado.

Y agregó: “El video difundido conlleva a la necesidad de esclarecer lo allí acontecido a fin de determinar si se está o no en presencia de un delito y perjudicando al club. Tenemos derecho a exigir transparencia y un obrar lícito y diligente”.

García Lago, quien decidió dar un paso al costado hace algunos meses como secretario del club, también hizo pública su denuncia por la misma red social. “En el día de hoy, y conforme al compromiso asumido, he presentado la correspondiente denuncia penal en mi carácter de miembro de la Comisión Directiva contra el presidente Moretti”, comenzó la publicación.

“La misma tiene por objeto deslindar responsabilidades y solicitar se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal), en concurso real con lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y, de manera subsidiaria, el delito de estafa (art. 172 del Código Penal)”.

“Actualmente me encuentro a la espera de la asignación del Juzgado y la Fiscalía intervinientes. La transparencia institucional y la rendición de cuentas no son optativas: son obligaciones ineludibles. Como dirigente, tengo el deber de actuar con responsabilidad ante cualquier indicio que afecte a nuestra institución”, finalizó.

Y agregó: “Si, fui el Secretario durante 8 meses. Renuncié por diferencias sustanciales con esta dirigencia y a los fines de preservar mi buen nombre y honor. Y mi gestión fue aprobada antes de irme por la comisión directiva. Obviamente que no quise quedar pegado y no solo no quedé de esa forma sino que dejé en claro en mi renuncia pública los motivos que me llevaron a hacerlo”.

Moretti se autodenunció tras el presunto caso de coimas

El presidente en licencia de San Lorenzo, Marcelo Moretti, presentó una auto-denuncia ante la Justicia para que se investigue su accionar luego de la emisión de un informe en el programa “TL9 Denuncia”, que lo mostró en una filmación presuntamente recibiendo dinero a cambio de favores indebidos vinculados a la inclusión de un menor en las divisiones juveniles del club.

En la presentación, Moretti negó enfáticamente haber cometido algún delito y denunció haber sido víctima de una maniobra de extorsión y difamación. “Se trató de un armado con el fin de extorsionarme y/o instigarme a renunciar a mi cargo”, afirmó el dirigente, quien también sostuvo que cuenta con la versión completa y sin edición del video difundido, la cual, según él, desmentiría cualquier acusación.

Con información de la agencia NA