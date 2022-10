Consejo de la Magistratura: ganaron las listas de abogados y jueces críticas al Gobierno

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y el abogado Miguel Piedecasas, ambos políticamente vinculados a la oposición, triunfaron hoy encabezando sus respectivas listas en las elecciones para completar la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, después de que la Corte Suprema de Justicia resolvió que volviera a tener 20 integrantes.

En rigor, cada uno de esos sectores ingresará a cuatro representantes al organismo encargado de proponer jueces, administrar el presupuesto de la justicia nacional y federal y analizar la conducta y enviar a juicio político a los magistrados.

Los retornos de Piedecasas y del abogado laboralista y exdiputado nacional peronista Héctor Recalde aparecen como datos salientes de la jornada electoral de carácter nacional.

De acuerdo con los resultados publicados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la Lista Bordó obtuvo 286 votos; la Celeste consiguió 230 y la Lista Compromiso Judicial cosechó 163 votos.

De tal manera, por la Bordó ingresarán al Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; Alberto Lugones ocupará un lugar por la Celeste y María Alejandra Provítola tendrá su sitio por Compromiso Judicial.

En tanto, en la disputa de los abogados se impuso la Lista “Abogacía por una Justicia Independiente”, seguida por la agrupación “Compromiso con la Constitución”, y en tercer lugar quedó “Nueva Abogacía”.

De tal manera, por la lista ganadora ingresan el radical Piedecasas, expresidente del Consejo, y la macrista Jimena de la Torre; el exdiputado peronista Héctor Recalde por la segunda y María Fernanda Vázquez por la tercera.

Esta distribución de cargos se produce porque tanto en la elección de jueces como en la de abogados rige el sistema de proporcionalidad D'Hondt.

“Otro modelo de Justicia es posible gracias al contundente apoyo de todos ustedes. ¡Ganamos!”, dijo Piedecasas en Twitter después de conocidos los resultados.

Una vez más, la #abogacía de todo el país se pronunció contundentemente a través de las urnas: hoy con su apoyo ganó la república y la independencia del poder judicial. Gracias a todos por su esfuerzo. Otra Justicia es posible #Gracias #Lista3 pic.twitter.com/IJXbIphvxk — Miguel Piedecasas (@MPiedecasas) 19 de octubre de 2022

Por su parte, Recalde agradeció en la misma red “a los casi 11 mil abogados y abogadas de todo el país que confiaron en nosotros. Saben que los voy a representar en el Consejo con las mismas convicciones con las que toda mi vida defendí a los trabajadores”.

El bloque de consejeros que avaló el Lawfare, la persecución y el espionaje hoy perdió una banca. Estoy convencido de que a partir del diálogo podremos consolidar una mayoría para construir un Poder Judicial democrático. — Héctor Pedro Recalde (@HPRecalde) 19 de octubre de 2022

En tanto, la AMFJN saludó “a todos/as los/as colaboradores/as, candidatos/as y votantes, quienes formaron parte de una nueva e importante jornada democrática, que se realizó a lo largo del día con total normalidad”.

La etapa previa a estas elecciones no estuvo exenta de polémicas e incluso incidencias en los tribunales. Por ejemplo, la candidatura de Lugones fue objetada por uno de sus rivales de “Compromiso Judicial”, el camarista comercial Eduardo Machín, quien entendía que no podía presentarse a un nuevo período porque la reelección no está contemplada para los consejeros.

Pero Lugones apeló ante la jueza electoral María Servini, quien le dio la razón por considerar que ahora hay un nuevo Consejo por el cambio de composición ordenado por la Corte. Así, debe interpretarse que es un primer período y no una reelección. Machín apeló ante la Cámara Nacional Electoral y recurrió a la Corte con un per saltum pero sin éxito.

Entre los abogados también hubo fricciones. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y cofundadora de Juntos por el Cambio, cuestionó al vice del Consejo, Carlos Matterson, quien pretendía ir en la lista opositora.

“La designación como integrante del Consejo de la Magistratura de una persona (Matterson) que representa los intereses y negocios de (Daniel) Angelici y el juego es una violación a la República y al modelo de justicia que se pretende llevar como bandera. Es imprescindible que recapaciten”, dijo Carrió en su cuenta de Twitter.

Entonces, el sector opositor bajó a Matterson y designó a Alberto Maques, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, como suplente de Piedecasas, quien llevó como segunda a Jimena de la Torre.

Semanas atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consagró por unanimidad a Guillermo Tamarit como su representante ante el Consejo de la Magistratura.

Tamarit, abogado y doctor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, fue elegido por los veinte integrantes del Consejo Interuniversitario y a partir de noviembre asumirá uno de los sitiales del Consejo.

El abogado platense se sumará al estamento técnico junto a Hugo Galderisi, secretario académico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), para reemplazar a Diego Molea, rector de esa misma casa de estudios.

Ambos asumirán el 20 de noviembre junto a los representantes de los abogados, jueces y legisladores, en la primera renovación del Consejo de la Magistratura con su composición de veinte miembros.

DA con información de Télam