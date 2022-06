Un contrato directo al cuartetero Ulises Bueno terminó en escándalo y se canceló su actuación en Córdoba

Hace dos semanas, el 10 de junio pasado, el cantante de cuartetos Ulises Bueno, le envió una nota al intendente de Córdoba, Martín Llaryora a través del secretario de Gobierno Miguel Siciliano y del director de Turismo, Pablo Bianco, donde ofrecía un show gratuito para celebrar su cumpleaños 37; pero a cambio, le pidió a la Municipalidad de Córdoba que se haga cargo de la logística para un espectáculo para 40 mil personas al aire libre y para ello sugirió que se contrate a la productora con la que trabaja en exclusividad, Enjoy Night Producciones SA.

Apenas tres días después de girada la nota, la Municipalidad de Córdoba anunció en los medios que el show del cuartetero se iba a convertir en “el evento del año”, y que sería el puntapié inicial de una campaña enmarcada en el programa “Córdoba, capital del invierno”, que la Municipalidad lanzó para promocional la temporada invernal y que contemplaría numerosos espectáculos y actividades en la ciudad.

El pasado miércoles 22 de junio, en un trámite ultra rápido la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba firmó la orden de pago por $ 43 millones para que Enjoy Night Producciones SA monte el escenario, las torres de sonido, pantallas LED, CCTV, seguridad y logística en general, tal lo solicitado por el músico en su carta al intendente.

Ayer jueves, los operarios ya estaban trabajando en el Parque Sarmiento montando la estructura tubular del escenario y algunas gradas VIP, además se habían transportado medio centenar de baños químicos y se estaba por llevar adelante la instalación de los sistemas de iluminación y sonido para el show que Ulises Bueno iba a presentar el sábado 25 a la tarde; cuando su nota al intendente Llaryora y la aprobación de pago por contratación directa de $ 43 millones comenzó a circular por las redes sociales.

Los concejales de la oposición elevaron a la Secretaría de Gobierno un pedido de informes para que se explique el detalle del pago de la suma millonaria con adjudicación directa para la actuación del cuartetero; entonces el director de Turismo, Pablo Bianco intentó justificarse diciendo que “se trata del show de lanzamiento de la temporada Invierno 2022”. En cuestión de horas, “el evento del año” se convirtió en “el escándalo del año” y este mediodía, Ulises Bueno anunció por las redes sociales que se bajaba de la actuación y la Municipalidad finalmente dio de baja el show, pese a que ya se había montado más de la mitad de la estructura necesaria para su realización.

El concejal Juan Negri de Córdoba Cambia opinó que “lo que sucedió ayer con la Municipalidad de Córdoba es a los vecinos de Córdoba, lo mismo que sucedió a nivel nacional con la foto de Alberto y Fabiola festejando el cumpleaños en plena pandemia. Se acaba de prender fuego un asentamiento a 10 cuadras de la Municipalidad, 160 mil indigentes en el Gran Córdoba; esta gente vive en otra ciudad, en otra realidad. Convirtieron a la Municipalidad en una gran consultora para instalar candidatos”.

Denuncian sobrefacturación

“Nosotros elevamos un pedido de informes con dos puntos, el primero para saber los costos de esta contratación rubro por rubro para conocer el detalle del presupuesto de $ 43 millones; y el segundo punto exigía que se suspendiera el show y la presión social hizo que finalmente se suspenda”, explicó a elDiarioAR el concejal Ricardo Aizpeolea del Frente Cívico. El representante juecista detalló que “nosotros como hinchas de Belgrano aportamos entre todos $ 300 mil para hacer una estatua de Rodrigo, colaboramos entre todos los hinchas para hacer un homenaje a un ídolo popular que va a quedar de por vida en la cancha de Belgrano. Y $ 43 millones para homenajear a un ídolo popular, me parece que no es la forma”. La comparación de Aizpeolea no es casual: hoy se cumple un nuevo aniversario de la trágica muerte de “El Potro” Rodrigo Bueno fallecido en un accidente vial el 24 de junio de 2000; hermano mayor del cuartetero Ulises Bueno, quién propuso esta actuación para celebrar mañana sábado su cumpleaños 37.

El concejal juecista advirtió que en el show ahora suspendido podría haber una sobrefacturación: “El domingo 12 de junio, hace menos de dos semanas, en el Re Festival, donde actuaron Zoe Gotusso, Hipnótica, Lit Killah y el DJ Fer Palacio costó $ 18 millones. De ese festival tenemos el detalle porque el expediente ingresó al Tribunal de Cuentas”.

Aizpeolea destacó que “la Ordenanza de Contratación le permite a un secretario contratar en forma directa hasta $ 6 millones, con autorización del secretario de Economía. Lo máximo permitido son 300 UEC (Unidad Económicas de Contratación) y cada UEC tiene un valor de $ 20 mil. En la Ordenanza de Presupuesto 2022 las aumentaron un 100%, muy por encima de la inflación y eso lo denuncié porque se amplió el monto para gastar en forma discrecional y por contratación directa. Pero hablamos de $ 6 millones; no hay ninguna posibilidad de que se hubiera realizado una contratación directa por $ 43 millones”.

Mientras que el concejal vecinalista Juan Pablo Quinteros también consideró “exagerado” el monto de $ 43 millones: “La Municipalidad está en crisis, una de las primeras ordenanzas que se envió desde el Departamento Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante fue la emergencia económica prorrogada, seguimos en emergencia económica, y si uno está en emergencia, debe ser austero en los gastos. Nos parece que $ 43 millones es un número exagerado y la excusa que dio el director de Turismo, Pablo Bianco no tiene asidero, el artista presentó la nota el 10 de junio y el evento está previsto para el 25, fue un trámite exprés de contratación directa. Si estaba previsto que esto fuera el lanzamiento de la temporada Invierno 2023, desde que tengo uso de razón el invierno comienza el 21 de junio, no se debieron hacer las cosas a las apuradas y a escondidas, se podría haber hecho de otra manera. Una contratación directa de este tipo no tiene ningún fundamento, se podría haber planificado con anticipación. Nosotros vamos a presentar un pedido para que el director General de Turismo vaya al Concejo Deliberante a dar explicaciones, porque la justificación que dio Pablo Bianco que por la temporada de invierno van a ingresar miles de millones de pesos, no tiene nada que ver con esta contratación directa de $ 43 millones, reitero, en el marco de la emergencia económica”.

Tres empresarios que se dedican a montar shows de cuartetos en Córdoba confiaron a elDiarioAR que montar un espectáculo de este tipo puede variar desde los $ 6 a los $ 13 millones, según las prestaciones: “Todo depende de los chiches que se quieran poner en materia tecnológica, desde luces LED hasta drones con circuito cerrado de televisación y las amplificaciones de sonido para cubrir mayores superficies”, señaló uno de los productores consultados por elDiarioAR, quien señaló que “un show con lo básico está en $ 6 millones, no va a faltar nada, pero tampoco es un full full”. Otro empresario del mundo del cuarteto amplió que “por lo que vimos, el escenario y la estructura tubular preparada para Ulises, no tiene un costo mayor de $ 2 millones”. Y un tercer representante sumó: “Un show para 40 mil personas en el Parque Sarmiento, con baños químicos y seguridad incluida, con todo, técnica, iluminación, láser y sonido, nivel ABC 1 puede estar en $ 13 millones”.

Por caso, como señaló el concejal opositor Ricardo Aizpeolea, el Re Festival, un espectáculo destinado a crear conciencia en materia de reciclaje, organizado por el ente autárquico municipal Córdoba Obras y Servicios (COyS) tuvo un desembolso de $ 18 millones con el pago de los cachet a los artistas. Una cifra que se acerca a lo que expresaron los empresarios de la música y muy lejano de lo abonado por la Municipalidad a Enjoy Night Producciones SA.

Palabra de Ulises

“El día 26 de junio es mi cumpleaños número 37. Y quiero la oportunidad de celebrarlo con todos los vecinos de la ciudad que me vio crecer, y nada mejor que celebrarlo con un gran show para todas y todos con entrada gratuita. El evento, en caso de considerarlo Usted, debería realizarse en la víspera de mi cumpleaños, el día 25 de junio del corriente año en horas de la tarde y en una locación al aire libre que pueda albergar aproximadamente 40 mil personas. En caso de considerarlo positivo para la ciudad y sus vecinos y atento a que el show será totalmente gratuito, ya que el mismo es un regalo en mi cumpleaños para la ciudad, sólo solicito a la Municipalidad de Córdoba colabore con los gastos relativos a la Técnica, sonido, escenario, pantallas led, CCTV, luces, logística en general, seguridad, etc.”; escribió Ulises Bueno al intendente en su nota del 10 de junio.

Sin embargo, en las redes sociales, el cantante cordobés ya había anunciado el 17 de mayo pasado el festejo de su cumpleaños: “Se viene una gran sorpresa para ustedes. Tu ritual ulisero. 37. #NoPodésFallar”, invitaba la gráfica veinticuatro días antes de elevar la nota al intendente Martín Llaryora.

Este mediodía, luego de que se viralizara la carta con el pedido del pago de $ 43 millones, Ulises Bueno utilizó nuevamente las redes sociales para anunciar que finalmente no realizará el show: “Lamentablemente quieren manchar mi nombre, quieren desvirtuar el fin de esta celebración y no estoy dispuesto a soportar cuestionamientos infundados. Yo no hago política, me gusta cantar, y lo quería hacer para todos ustedes en mi Córdoba querida”, escribió el músico en su descargo.

El comunicado también expresa que “es por ello que con mucho pesar he decidido dar un paso al costado y no realizaré el show programado para mañana. Me quedo con las ganas de compartir mi felicidad y devolverles el cariño con el que siempre me han acompañado. Quizá es porque canto cuarteto y no otra cosa. No lo sé”.

Ulises Bueno finalizó agradeciendo a sus seguidores: “Agradezco a todos por el amor incondicional de siempre y a la Municipalidad por la buena onda y la enorme predisposición. No voy a poner en duda mi nombre, les pido disculpas a todos los que iban a disfrutar de esta fiesta”.

Qué dijo la Municipalidad

El director General de Turismo, Pablo Bianco fue el encargado de correr con la responsabilidad política del fallido show: “La gente de Enjoy nos ha mandado un comunicado sobre la renuncia a los costos de armado y desarmado, dada la vinculación que tiene con el artista. No va a haber ninguna costo que asumir”, le dijo a la radio cordobesa Cadena 3.

Bianco agregó que el cuartetero “tenía varias ofertas para tocar en varios destinos. Es una decisión que tomó Ulises con mucha tristeza. Nos solidarizamos con él y lo acompañamos”.

Esta mañana, cuando todavía seguía en pie la actuación de Ulises y el escenario estaba en pleno armado, el director de Turismo de la Municipalidad de Córdoba le había dicho a los medios: “En CABA para el show de ”La Mona“, se hablaba de $ 140 millones. Esto es estadística. Se mide se cuantifica, se va sobre las arcas del municipio. Cuando vos vas a invertir hasta $ 43 millones y vas a generar $ 2.500 millones, el monto vuelve multiplicado y queda en los bolsillos de los dueños de las PyMEs cordobesas”.

También advirtió que entre los operadores turísticos “hay una enorme preocupación, porque este tipo de eventos le generan a la ciudad muchos ingresos”.

En el oficialismo de Hacemos por Córdoba confiaron que “el intendente Martín Llaryora actuó con reflejos y ordenó suspender el festival, pero el impacto lo vamos a ver en los próximos meses”. Algunos funcionarios advirtieron que la filtración de la carta y el presupuesto de $ 43 millones fue parte de la interna del peronismo cordobesista por la sucesión en la Capital de Martín Llaryora, que le pega de lleno a Miguel Siciliano, jefe político y administrativo del secretario Bianco.

GM