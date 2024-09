Cornejo rechazó la suspensión de los diputados que respaldaron el veto a las jubilaciones y ahondó la crisis en la UCR

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó este martes la decisión que tomó la dirección de la Unión Cívica Radical de suspender a los diputados del espacio que votaron a favor del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, y cargó contra el presidente del radicalismo, Martín Lousteau.

“Expulsarlos y suspenderlos es tan ridículo que va a dejar al radicalismo en una posición de ínfima minoría, con correlatos electorales pésimos. Es una decisión tonta, arbitraria, injusta y de doble vara”, definió en declaraciones a radio Mitre.

Sus dichos llegaron luego de que la Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolviera suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley que actualizaba los haberes de los jubilados.

Según expuso Cornejo, se trata de una resolución “irracional” por lo que criticó con dureza a la dirección del espacio y abonó a la interna al precisar que hay dos posturas contrapuestas.

“Hay dos posiciones nítidas: un conjunto de dirigentes que creemos que hay que apoyar al Gobierno en el saneamiento de la economía, que no se puede esperar cuatro años y que hay que aceptar la voluntad popular de cambio, y hay un sector que en realidad tiene la conducción partidaria formal, (Martín) Lousteau, (Facundo) Manes, que conducen los órganos formales y que tienen una posición pública totalmente distinta. Creen que esto está mal hecho, que está colapsando la economía y votan separados de los bloques y muchas de las veces votan con el kirchnerismo”, desarrolló.

Asimismo, remarcó: “Son dos posiciones en confrontación, que le hacen daño a la imagen del partido, pero son explicitas de cómo pararse a esta nueva posición”.

“Si es por votar distinto al bloque, la historia de estos últimos meses, los diputados que responden a Manes y a Losteau han votado en contra de lo que la mayoría del bloque votó en la Ley Bases, el paquete fiscal y no fueron suspendidos ni expulsados. De 13 senadores, 12 votaron a favor de la ley bases, y solo Lousteau votó en contra. Habría que echarlo con el agravante de que es el presidente formal del radicalismo”, ironizó.

Por su parte, aseguró que “esas decisiones no se comprenden” y las atribuyó a “un grupo minoritario” del espacio. “Una cosa es el aparato partidario, y otra los simpatizantes que están apoyando el rumbo general del país. Lo manifestó en el balotaje de 2023. De cada 10, 9 y pico votaron a favor de Milei”, argumentó el mandatario provincia.

“Es una conducción que no representa a la mayoría de los simpatizantes. Cómo lee el país al dirigente del radicalismo, como lo dice la conducción formal o la mayoría de los gobernadores, los diputados y legisladores que no son oficialistas, no participan del gobierno, pero acompañan la linea gruesa de los cambios que se están proponiendo”, concluyó.

Tras la publicación de la resolución de la Mesa Directiva, Cornejo expresó a través de sus redes sociales: “La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional”.

“Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”, completó.