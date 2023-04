El crimen del colectivero: un nuevo detenido, silencio del Gobierno, y el arma de “sicario” según Berni

El ministro de Seguridad bonaerense volvió a instalar dudas sobre lo ocurrido el lunes a la madrugada, cuando el colectivero Daniel Barrientos fue asesinado durante un robo: esta vez Sergio Berni dijo que el arma utilizada por los ladrones es “típica de sicario” a la vez que acusó a “agitadores del PRO” por las agresiones que sufrió durante una protesta de choferes en la General Paz.

Larreta y el dilema de la General Paz: del "rescate" a Berni, a la pelea con Lousteau y Macri por las elecciones porteñas

Berni habló poco antes de que se conociera una nueva detención de un sospechoso del crimen y ,mientras el gobierno provincial mantiene silencio sobre la derivaciones políticas de la muerte de Barrientos.

“No puede ser que la única metodología sea agitar. Ayer había agitadores del PRO que los tenemos recontra conocidos. Había infiltrados del PRO, y Patricia Bullrich es parte de ese sector. Que se hagan responsables. Cuando llegué al lugar había actores que ya los conozco”, dijo el ministro al hablar por Radio 10.

Tal como había hecho el lunes durante un reportaje con América Noticias, Berni volvió a poner en duda los motivos del crimen al señalar que no es lo habitual “que crucen un auto a las 4 de la mañana, a un colectivo que no tiene plata”. En otro tramo afirmó que el arma utilizada fue una pistola calibre 40, con municiones Smith&Wesson, la cual, dijo, es “típica de sicario” y no “el arma de los delitos amateur del conurbano”.

La hipótesis de que el crimen tuvo un motivo político es rechazada por los familiares de Barrientos quienes sostienen que fue otro hecho de inseguridad. Así lo aseguró el abogado de la familia, Alfonso Franze: “No fue un hecho político (...) no tiene una circunstancia rara. Esto es lo que sucede todos los días en La Matanza. Hay una cuestión de inseguridad de la que somos víctimas diariamente. Nuestros barrios están al desamparo. Esto ocurre todos los días en distintas circunstancias. Se trató de un hecho criminal y tiene que ir en ese sentido la investigación”.

Berni habló mientras continúa el silencio del Gobierno provincial sobre el impacto que el crimen de Barrientos tuvo en la escena política, no sólo por el asesinato, sino por las agresiones que sufrió el ministro cuando quiso acercarse a los compañeros del chofer que realizaban un corte en la avenida General Paz, en la intersección con la ruta 3, en el partido de La Matanza.

Hasta el momento, lo único que dejó trascender el Gobierno bonaerense es que intimarán a las compañías de transporte para instalen cámaras de seguridad en los colectivos, según informaron a elDiarioAR fuentes de la gobernación.

Desde el Gobierno nacional, la vocera del Presidente, Gabriela Cerruti mencionó la “responsabilidad de la provincia de Axel Kicillof” para investigar el crimen.

Durante la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Cerruti aseguró: “Hay que ir a Rosario a resolver el tema del narcotráfico, acompañar a la provincia de Buenos Aires, y tener en cuenta que una cosa es lo que se puede hacer desde el Gobierno Nacional con la Policía Federal que se dedica a los delitos federales y puede apoyar con gendarmería, pero la verdad es que la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de Rodríguez Larreta, la de la provincia de Axel Kicillof y la de Santa Fe es de Omar Perotti”.

Otro detenido

Durante la jornada de hoy fue detenido un joven acusado de haber participado en el crimen de Barrientos. Se trata de Gabriel Alejandro Barone (24), quien fue capturado durante un allanamiento de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza en una vivienda en Ascasubi y Valentín Gómez, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.

Barrientos fue asesinado este lunes de un disparo en el pecho durante un asalto a bordo del colectivo de la línea 620 que conducía por la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Para los investigadores, el segundo detenido participó de manera directa en el crimen de Barrientos y además es familiar es familiar de Alex Gabriel Barone (19), el primer acusado por el asesinato, quien ayer por la tarde fue reconocido por una testigo en una rueda de presos como uno de los delincuentes que subieron a robar al colectivo.

Sin embargo, familiares de los dos detenidos desmintieron que sean familiares y en ambos casos coinciden en que son inocentes y que no tienen ningún tipo de relación con el crimen del colectivero.

Fuentes policiales y judiciales dijeron a Télam que ambos detenidos quedaron a disposición del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza Gastón Duplaa, quien esta tarde se aprestaba a indagar a Alex Barone por el homicidio de Barrientos. La policía todavía continúa la búsqueda de un tercer sospechoso.

Fuentes judiciales precisaron que el primer detenido por el caso, quien tiene antecedentes por robo agravado en 2019, fue atrapado ayer poco después del asesinato y quedó vinculado a la causa por los dichos de uno de los testigos que viajaban en el colectivo, que lo identificó en una rueda de reconocimiento.

Casi un centenar de familiares y compañeros de trabajo del chofer asesinato acompañaron sus restos hasta el Cementerio “Campo Santo” de González Catán, donde fueron inhumados. El cortejo fúnebre partió a las 13.30 desde la casa velatoria “Nuestra Señora del Valle”, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta 3, de Gregorio de Laferrere, donde los restos de Barrientos (55) fueron velados desde ayer a las 20.