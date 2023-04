Larreta le respondió a Berni: “Dice que lo va a insultar a Burzaco, yo le pido que nos arremanguemos y laburemos”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, elogió este martes la actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la agresión que sufrió el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni por parte de un grupo de colectiveros, y dijo que esa fuerza “salvó” al funcionario.

Berni volvió a reclamar el envío de gendarmes a la Provincia y aseguró: "No voy a renunciar"

Al presentar medidas de prevención ante el aumento de casos de dengue en el área metropolitana, Rodríguez Larreta hizo foco en el tema dominante de las últimas horas y le apunto al funcionario boanerense: “Valoro el trabajo de la Policía de la Ciudad, que lo salvó al señor Berni”.

“Terminamos con ocho policías en el hospital, y se evitó y frenó una situación de mucha violencia”, dijo el alcalde porteño en alusión a la agresión sufrida por el ministro de la administración Kicillof, cuando un grupo de colectiveros lo increpó luego del asesinato del chofer Daniel Barrientos en el partido bonaerense de La Matanza.

En sus declaraciones de este martes, Larreta dijo que no se quiere “enganchar en discusiones entre políticos” al ser consultado sobre los dichos de Berni luego de la agresión sufrida, cuando dijo -entre otras cosas- que si lo llamaba el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, lo iba a insultar.

“Lo grave, lo dramático es que perdimos una vida y hay una familia destrozada, no cambiemos el foco de la discusión”, pidió Larreta.

Asimismo, criticó a Berni al afirmar que “dice que lo va a insultar a Burzaco; yo le pido que nos arremanguemos y laburemos, y veamos cómo podemos cuidar mejor a la gente”. Antes, en declaraciones a FM Blue, Larreta había sido más contundente: “Las imágenes son claras. La Policía de la Ciudad lo salvó de una situación muy violenta y grave y él, en vez de agradecer con humildad, quiere putear al ministro”, remarcó.

“Así está la Argentina, con políticos puteándose de un lado y del otro, insultos, violencia”, insistió, al tiempo que afirmó que el país que busca construir no va en sintonía con lo que plantea Berni al insultar a Burzaco en lugar de trabajar en coordinación.

“Por qué no se juntan a trabajar los ministros a ver cómo mejoramos la seguridad en el límite de la Ciudad y la Provincia, si hay nueva tecnología”, planteó el referente del PRO.

“Deberían hablar. Putearse no sirve para nada: 70 años de puteadas entre los políticos y mirá cómo estamos, mataron a un colectivero, crece la inseguridad”, lamentó el jefe de Gobierno de la Ciudad, quien pidió: “Trabajemos en conjunto para incorporar nueva tecnología en lo que llamamos el anillo digital. De eso hay que hablar, no putear”.

En la misma sintonía, Larreta insistió en que la Policía de la Ciudad rescató al ministro de Seguridad de la provincia que aterrizó en la General Paz y Alberdi, sin avisar, y aclaró: “Si no quiere agradecer, que no agradezca, pero ¿putearnos? ¿Para qué? Basta de puteadas entre políticos”.

Según el alcalde, la inseguridad en el conurbano es “dramática, un drama de la gente” y contrapuso que “en la Ciudad tenemos los delitos más bajos de la historia, es la Ciudad más segura de toda Latinoamérica”, aseguró.

“Así como mejoramos la seguridad en la Ciudad también la vamos a mejorar en el Conurbano, trabajando. No es que viene Rambo y soluciona la seguridad, acá hay que tener un plan y mantenerlo en el tiempo”, concluyó Larreta.

“No sé si nos tiraron un muerto”

En la noche del lunes, en declaraciones a A24, Berni aseguró que lo ocurrido no fue “un hecho habitual. Por lo general, los delitos siempre tienen patrones. No es común que un auto cruce a un colectivo a las 4 de la madrugada y no se lleven nada”, detalló. Y agregó: “Usaron un arma típica de sicario. Nos topamos con un armamento que usan delincuentes de alta monta y con una munición que sale una fortuna. Nada nos cierra”.

Y fue más allá al describir el crimen y dejó abierta la puerta para una hipótesis polémica: “Lo fusilaron, no se resistió. Los delincuentes se llevaron una cartera que no tenía plata y ni siquiera abrieron. No sé si nos tiraron un muerto”, concluyó.

El día en que le pegaron a Berni

Berni fue agredido con golpes de puño y piedrazos por un grupo de choferes de colectivo que protestaban por el asesinato de un compañero en La Matanza, crimen por el cual la Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a amplias zonas del conurbano.

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos fue perpetrado a las 4.30 de ayer en la localidad de Virrey del Pino, donde su vehículo fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales le disparó en el pecho, de acuerdo con las primeras versiones difundidas por la policía y avaladas por testigos.

