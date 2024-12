Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia del PJ nacional

Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia del Partido Justicialista Nacional en un acto en el que es la única oradora. También toman sus cargos los vicepresidentes y los consejeros de la lista “Primero la Patria”. Los cambios tienen como objetivo “reorganizar al peronismo de cara a las elecciones legislativas de 2025”, dijeron fuentes allegadas al partido.

Entre cánticos peronistas, coros con su nombre y una improvisada coreografía de “Tu fanático”, la reciente canción de Lali Espósito contra Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner firmó el acta de asunción y criticó el gobierno libertario.

“Hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento en tanto y en cuanto no me toque a mí”, dijo Fernández de Kirchner. “No es una crítica social, sino una descripción de lo que está sucediendo porque si no, nos engañamos y no vivimos en un mundo de rosas, no tenemos 18 años y Disney ya queda lejos”, agregó.

A un año de la gestión de Javier Milei, la expresidenta consideró que “lo presentan como un experimento, como algo nuevo” aunque “lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol”. Definió que lo que Milei propone y ejecuta “es la cuarta experiencia de valorización financiera” y subrayó: “No hay modelo productivo en la Argentina”.

Sobre el discurso aniversario del líder de La Libertad Avanza dijo que fue un “discurso por momentos desconectado de la realidad, repetitivo”.

Las palabras de la flamante presidenta del Partido Justicialista estuvieron cargadas de críticas al modelo liberal. Sostuvo que el “ajuste” del Ejecutivo “no fue contra la casta” sino contra los jubilados, que “representan el 50 por ciento del presupuesto nacional”. También incluyó Fernández de Kirchner entre los sectores que más sufrieron el ajuste libertario a las “transferencias a las provincias” y los “salarios del sector público”.

“Está fascinado con Elon Musk porque tiene X, pero Elon Musk es un industrial norteamericano con tecnología de punta y tiene proyecto industrial, exactamente todo lo que él reniega. Estas consecuencias de la redistribución del ingreso, estas consecuencias económicas también traen una consecuencia política”, sostuvo.

Caso Kueider

El caso del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por llevar más de 200 mil dólares y 600 mil pesos que no pudo justificar, también fue uno de los temas durante el discurso. Fernández de Kirchner advirtió que eso tiene “un hilo conductor” con otros casos de la historia vinculados a “leyes en contra del pueblo y de los intereses de la Nación”.

“No hay antecedentes en nuestra historia de un legislador detenido en comisión de in fraganti delito”, añadió y afirmó: “Nunca van a encontrar un hecho de estos cuando se trata la ley de bienes culturales o la AUH, esto siempre sucede en gobiernos de corte neoliberal de despojo”.

“Este senador fue clave en la aprobación de la ley Bases; en la comisión, porque su voto habilitó para que pueda ser tratado en el recinto, y luego, en el recinto, votando y empatando al votar, lo cual permitió el desempate de la vicepresidenta”, detalló.

Noticia en desarrollo...