Cristina: "El FMI va a pretender condicionarnos en nuestras políticas económicas"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezaron este jueves un acto en el Parque Municipal de Lomas de Zamora para presentar el programa "Conectar Igualdad Lomas", en el que también estuvo presente el intendente local, Martín Insaurralde.

"Vamos a tener que hablar en serio de responsabilidades cuando pase la pandemia", pidió la expresidenta, al tiempo que volvió a apuntarle a la oposición: “Ahora debemos 45 mil millones de dólares y no compramos cinco millones de computadoras que hubieran hecho la diferencia” en la actividad escolar durante la pandemia. Y pidió al mundo de la política que, “superada esta terrible tragedia que es la pandemia, para la que nadie estaba preparado, espero que tengamos todos y todas quienes abrazamos la política para representar intereses tengamos la grandeza para empezar a discutir en serio a través de propuestas”.

“En el año 2015 éramos más felices que lo que vino después, con esta deuda y esta restricción terrible que este organismo, como el FMI, cuando hace acuerdos, quiere condicionar las políticas públicas del país”, aseguró. Y completó: “Debemos hacer un esfuerzo para superar esto a través de números reales y qué vamos a hacer para pagar este endeudamiento que nosotros no contrajimos”.

“Las grandes responsabilidades son de quienes contrajeron esta deuda criminal de 45 mil millones de dólares y escucharlos a ellos para ver cómo se paga esto que sometió al escarnio al pueblo argentino”, aseveró. Cuando termine esto los poderosos van a ser más poderosos, los ricos, más ricos, y los pobres, más pobres. Hay que ver cómo abordamos esto para salir”, concluyó.

Antes, Cristina Fernández recordó que el plan Conectar Igualdad se trató de "una verdadera revolución, ya que fue en algunos casos el primer acercamiento a una computadora de los alumnos y alumnas y de las familias en todo el país”. Y remarcó que el problema no son las clases presenciales. Todos sabemos que lo mejor son las clases presenciales, el contacto cara a cara. Pero hubiera sido todo muy distinto si este programa hubiera seguido funcionando, todo hubiera sido mejor, más natural y hubiéramos estado mejor preparados”.

“Esta pandemia puso al mundo patas para arriba. La Argentina ya estaba patas para arriba, endeudados como nunca. Y Néstor había tenido la idea genial en 2005 de desendeudarnos”. Y ahora debemos 45 mil millones de dólares y no compramos cinco millones de computadoras ni les debíamos a los universitarios”, remarcó.

Y agregó: “¿Qué quiero decir con esto? Cuando pase esta pandemia, porque va a pasar, porque nos vamos a vacunar todos, pese a todo el bombardeo mediático que no logro entender, es que no quieren a la Argentina. Odian a los argentinos. Se quieren ir y no pueden, o ganan mucho acá… Cuando pase todo esto, vamos a tener que hablar en serio de todo esto. No ir a la televisión a sarasear…ni mentir, ni difamar para tratar de ganar una elección. Esto tiene que terminar. No podemos seguir abonando una Argentina que cuando un ciudadano enciende un televisor se le torna insoportable. Si al menos se escucharan propuestas en vez de sarasas y denuncias, que redundan en oportunidades perdidas, como fue esta, de no continuar con el Programa Conectar Igualdad. Esto se tiene que terminar”, sentenció.

“Superada esta terrible tragedia que es la pandemia, para la que nadie estaba preparado, espero que tengamos todos y todas quienes abrazamos la política para representar intereses tengamos la grandeza para empezar a discutir en serio a través de propuestas”, reflexionó.