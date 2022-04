Cristina: “Que te pongan una banda y el bastón no representa que tengas el poder”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró este miércoles las deliberaciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, que sesiona en el Auditorio Nacional “La Ballena Azul” del Centro Cultural Kirchner (CCK). El encuentro se realiza entre el 13 y el 14 de abril, bajo el lema “Una recuperación económica justa e inclusiva en paz”.

En su discurso, Cristina Kirchner hizo hincapié en la importancia del Estado para zanjar las desigualdades en la situación actual, post pandemia; cargó las tintas sobre la injerencia del Poder Judicial en Latinoamérica; y dejó un mensaje sobre el manejo del poder que pareció apuntar a su propio Gobierno: “Que te pongan una banda y el bastón, un poquito es, pero créanme, por experiencia, que si no se hacen las cosas que hay que hacer… pero dejémoslo ahí”, dijo la exmandataria, sin entrar en detalles.

Para Cristina Fernández, “la pandemia ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero, pero nos interpela a un debate sobre la desigualdad, porque está claro que, si vivimos en un mundo desigual, la pandemia no ha hecho más que profundizar esas diferencias”.

Asimismo, se refirió al “estado de bienestar” y al “neoliberalismo”, como “construcciones políticas, no modelos económicos”. Según la expresidenta, el capitalismo “se mostró como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios. Cuando aparece la Europa de la posguerra, aparece la diferencia entre la Unión Soviética y Occidente. Y el Estado era el responsable. Cuando cae el Muro de Berlín surge la doctrina Neoliberal, ya no había que defenderse del comunismo. Si no tenías trabajo o vivienda, era porque no te lo merecías o no habías hecho lo suficiente. El Estado ya no era más el responsable de la población, dependería de cada uno, de la libertad de los individuos”, detalló. Y agregó: “La pandemia vino a reinstalar la idea del Estado, que intervino construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos y negociando con los laboratorios para poder tener las vacunas y salvarnos”.

El discurso, en frases

La importancia del Estado

“Si alguien dice que el estado no es importante o definitorio en la vida de las personas, es un necio o es un cínico, que los hay de los dos”.

“La gran discusión es esta: las desigualdades no nacen por un orden natural, son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. La gran discusión es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. Es la clave para abordar el problema de la desigualdad, que se agrava y profundiza más”.

“¿Qué tipo de Estado necesitamos para hacer frente a un mundo que no tiene nada que ver con aquel en el que se construyeron los estados que gobiernan el mundo? Todos los estados están formados según la Revolución Francesa de 1789, tripartita, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos y nuestros jueces, tantas veces cooptados por el mercado y los factores económicos, ¿cuánto representan del poder?”

El poder

“Hablamos de poder cuando alguien toma una decisión que se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia, no te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer…pero dejémoslo ahí”.

Las democracias, la política y los mercados

“La insatisfacción de las democracias, donde la gente se enoja con la política, debería obligarnos a repensar nuestras instituciones. Estamos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. No puede ser que el Estado sirva solo para situaciones como la pandemia, y cuando se deben tomar decisiones económicas o de mercado, sea solo un estorbo. Acá, en Argentina, el sector privado recibió todo tipo de ayuda. Si cuando vos nos necesitaste, te perdonamos salarios, impuestos… y ahora que te necesitamos, no estás, me parece que estas cosas son las que debieran discutirse. Así no juego más, no vale”.

El doble estándar de las potencias

“De los cinco países con silla permanente y derecho a veto en el Consejo de Seguridad (China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, todos ellos, en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los demás y no respetan. De hecho, la invasión de las Islas Malvinas es un claro ejemplo que manejan el derecho internacional según sus conveniencias”.

“Dramáticamente en Argentina vemos ese doble estándar en nuestro propio suelo. ¿Qué les puedo decir a los excombatientes de la OTAN, si fueron ellos los que nos pusieron una base a 14 mil kilómetros del suelo argentino diciendo que las Malvinas no son nuestras?”

Estado de bienestar

“Es necesario que nos replanteemos el mundo en el que queremos vivir. El período de menor desigualdad fue entre la posguerra, en el 45 y la caída del muro de Berlín. El Estado de bienestar”.

“Entre 2002 y 2012 la Argentina duplicó la clase media, según el Banco Mundial. Debemos abocarnos a lograr una ingeniería que logre abordar con mayor equidad el tema de la desigualdad y normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países”.

El partido judicial

“El 13 de abril de 2016, seis meses de haber terminado mi segundo mandato, fuimos citados por un juez por la causa de dólar futuro, una decisión política que jamás debió ser judicializado. Por esa causa estuve procesada seis años. Después de que nuestro país fuera endeudado con el préstamo más grande del que se tenga memoria e ilegal por parte del FMI, jamás fue abordado por ningún juez”.

“Es el partido judicial como instrumento contra gobiernos nacionales y populares. Hay déficits muy grandes en nuestra región en este sentido. Mis compatriotas latinoamericanos saben de lo que hablo. Sigamos debatiendo estas cuestiones y que después, como decía un líder, podamos pasar a efectividades conducentes”.

La previa al discurso de Cristina

La Vicepresidenta y titular del Senado argentino presidió la primera parte del encuentro, ladeada por los copresidentes de la EuroLat, Javi López (España) y Óscar Darío Pérez Pineda (Colombia). Este último fue quien dio el puntapié inicial de la convocatoria, tras escucharse en el salón el Himno Nacional argentino.

“Quiero agradecer al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que desde su vocación integracionista fue el primer promotor de que esta reunión se realizara en este bello territorio argentino”, aseguró Pérez Pineda, quien hizo también extensivo su agradecimiento al “Senado de Argentina por retomar esta iniciativa.”

En su mensaje, el representante colombiano pidió no tener “un eterno retorno a la desigualdad. El resultado de nuestra reunión tiene que ser una hoja de ruta con políticas y recomendaciones específicas en cada uno de los importantes temas que trabajarán las comisiones para que nuestras dos regiones sean el motor de una verdadera recuperación y no simplemente regresar a un mundo que demostraba su insostenibilidad. Un ejemplo claro son las grandes deudas públicas de muchos estados latinoamericanos, yo diría de todos”. Remarcó.

También están presentes e intervendrán con posterioridad, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para el Exterior, Josep Borrell.

La actividad de la EuroLat

Esta es la primera vez que la Asamblea Parlamentaria EuroLat, que se realiza anualmente en diferentes países, se reúne en forma presencial desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Tras la sesión inaugural y una rueda de prensa, se reunirán las mesas de trabajo, y este jueves se cerrará la sesión con una votación de los temas acordados.

Los miembros de EuroLat debatirán sobre cooperación penal y el problema del discurso del odio. También se tratará la necesidad de que ambos actores establezcan entornos adecuados para atraer, retener y hacer crecer nuevas plataformas digitales, así como el escrutinio de las negociaciones comerciales y el seguimiento de los acuerdos de comercio, explicaron los organizadores.

En el ámbito social, los debates se centrarán en la cultura como medio para impulsar las relaciones entre ambos actores y los retos y oportunidades derivados de la pandemia para reformar los sistemas educativos.

Además, se votará un informe sobre economía circular y se abordarán los “derechos de la naturaleza”.

También se creó un Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria y Lucha contra el hambre, para facilitar el proceso de recuperación post pandémica y tratar los efectos de la guerra de Ucrania en el mercado global de alimentos.

Otros debates pondrán el foco en la lucha contra el narcotráfico; en la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; y en la situación de los derechos LGBTI en la UE y América Latina.

Los copresidentes de la EuroLat, Javi López (España) y Óscar Darío Pérez Pineda (Colombia), señalaron este martes la importancia de “la cooperación regional” entre Europa y América Latina a la hora de tratar asuntos en común, como “el combate contra la pandemia” de la Covid-19, la recuperación “social y transformativa” luego de tener que “someter a las economías a hibernación”, la toma de deuda pública y la lucha contra el cambio climático, entre otros temas.

También resaltaron, en conferencia de prensa, el interés común sobre cuestiones de índole bélico, como son los casos de la invasión a Ucrania y de las Islas Malvinas.

En una entrevista con Télam, Javi López dijo que en la coyuntura mundial actual la Argentina juega “un papel de motor regional muy relevante” como presidente temporario de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y consideró que “Europa no va a encontrar en ningún lugar del mundo una mirada tan parecida a la suya” como en América Latina.

La Asamblea Parlamentaria EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional, establecida en junio de 1999 en el marco de las Cumbres UE-América Latina y el Caribe.

En tanto, EuroLat se creó en 2006 y se reúne en sesión plenaria una vez al año.

Entre los 75 miembros del componente latinoamericano de EuroLat se incluyen representantes de Parlatino (Parlamento Latinoamericano), Parlandino (Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano) y Parlasur (Parlamento del Mercosur).

A raíz de la existencia de comisiones parlamentarias mixtas UE/México y UE/Chile, los Congresos mexicano y chileno también están representados.

IG