Otro cruce entre Fernández y Lacalle Pou por el acuerdo de libre comercio con China

El presidente Alberto Fernández y su par de Uruguay Luis Lacalle Pou tuvieron un nuevo intercambio público en torno a la decisión del gobierno uruguayo de avanzar en las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con China. Ocurrió en la cumbre de presidentes del Mercosur, en Asunción.

“Lo único que yo pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos. De buscar soluciones individuales. De que 'yo puedo salir con un proyecto propio. Porque todo eso es de corto aliento”, dijo Fernández en su discurso en la reunión plenaria en alusión a la voluntad del gobierno uruguayo de avanzar individualmente hacia un acuerdo con China en caso de que el bloque decida no acompañarlo.

“Yo no me niego en nada a analizar todo lo que haya que analizar. Me doy cuenta que estoy viviendo en un mundo que está cambiando, y que en ese cambio estamos caminando en la cornisa, Quiero que todos sigamos transitando juntos este tiempo”, amplió el presidente.

El presidente Lacalle Pou recogió luego el mensaje de Fernández. “Me quedó resonando en el discurso del presidente Fernández un concepto: el concepto de protegernos. Al fin y al cabo un presidente viene a ser el padre de una gran familia. La mejor manera de protegernos, o de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo. Y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido por el Mercosur”.

Lacalle Pou, confirmó así que su país va a “avanzar” en las negociaciones para sellar un acuerdo de libre comercio con China en forma individual, pero al mismo tiempo reafirmó su pertenencia al Mercosur e invitó a los otros países del bloque a sumarse al tratado con el país asiático.

“Vamos a avanzar, y si podemos con los socios, mejor”, anunció Lacalle al disertar en la llamada Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque. “En breves días, nuestros equipos estarán negociando con los de China para avanzar en el Tratado de Libre Comercio”, dijo. “Lo primero que pretendemos hacer es hablar con nuestros socios del Mercosur” para “ir todos juntos”, planteó, aunque advirtió que si los demás países del bloque no adhieren “Uruguay va a avanzar, porque tenemos la tranquilidad que esto no vulnera ni quiebra ni lesiona nuestra asociación”.

Fernández

El Presidente llamó en su discurso a los socios del Mercosur a explorar la posibilidad de hacer un acuerdo comercial conjunto con China, en medio de las negociaciones que lleva acabo Uruguay con el gigante asiático: “¿Por qué no vemos la factibilidad? Sería mucho más fuerte ese acuerdo. Entendamos que debemos estar juntos porque unidos somos mas fuertes”, subrayó.

En esa línea, Fernández propuso que los países del bloque se asocien para aprovechar los beneficios de la explotación del gas que se lleva a cabo en Argentina.

Fernández destacó además la necesidad de “hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que también la Celac sea más fuerte” y propuso, en ese marco, “tomar decisiones de conjunto” en el contexto de la guerra que se desarrolla entre Ucrania y Rusia.

“Tenemos el imperativo moral para ponernos de acuerdo en producir el alimento que el mundo necesita. El mundo que se viene es el de las regiones. Hay que tomar decisiones de conjunto. Debemos hacer mucho más fuerte nuestra región y el Mercosur para que la Celac sea más fuerte”, remarcó el mandatario argentino en uno de los tramos más importantes de su alocución.

Fernández instó a sus pares del Mercosur a “ponerse de acuerdo para trabajar juntos”, en un continente que “tiene lo que el mundo busca para el mañana” en el contexto de la guerra en Europa, como alimentos y energía. Fernández recordó que en sus últimas visitas e intervenciones en los foros internacionales quedó claro que “Europa demanda la energía de América Latina”, y recordó que Argentina, Bolivia y Chile tienen la mayor reserva de litio del mundo, al tiempo que estimó que “deberían trabajar juntos” para aprovecharla.

“Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores”, afirmó el Presidente. En ese marco, instó asimismo a “resolver las asimetrías” dentro del bloque que preocupan especialmente a Uruguay y Paraguay.

Antes de la cumbre, Uruguay anunció que finalizaron los trabajos para el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y que ahora se inicia el camino de negociación del tratado en sí mismo.

Con información de Télam