Para el “Cuervo” Larroque hay una proscripción de Cristina Kirchner que “genera el propio Frente de Todos”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario General de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, criticó otra vez al presidente Alberto Fernández y dirigió su reclamo “a sectores del propio espacio” por “pretender relativizar o empiojar el debate alrededor de una situación tan clara que es que el sistema de poder se quiere sacar a Cristina de encima”.

Según el funcionario del distrito que conduce Axel Kicillof, “el Gobierno de Alberto Fernández es un híbrido. Creo que hay una discusión de carácter ideológica. Cuando Cristina decidió que Alberto sea candidato para cuidar la unidad, lo hizo con inteligencia, fue ceder frente a lo que podemos denominar como un sector moderado del peronismo que no pone tanto el acento en la distribución del ingreso y la justicia social”, analizó. Y agregó: “La verdad es que me parece que hay una falta de comprensión respecto al rol que debe cumplir Alberto. No llegó ahí por los votos propios. No quiero ser injusto, pero sería un error muy grande creer que llegó a ese lugar por su filosofía. Él llegó a ese lugar como parte de un acuerdo con el kirchnerismo que no se terminó de honrar. Entonces entramos en una pelea muy dañina, es morderle la mano al que te dio de comer lo que hizo Alberto con Cristina”, apuntó.

En declaraciones a la AM750, Larroque remarcó que existe “una proscripción de Cristina Kirchner que genera el propio Frente de Todos, producto de consultores y supuestos sabelotodos de la ciencia política que nunca hicieron política y construyen mitos y razonamientos que ponen al campo popular en estado de debilidad. No seamos nosotros protagonistas de una doble proscripción”, pidió, y aclaró que desde su movimiento no se busca “una candidatura”, sino que “necesitamos un gobierno y políticas que sean contundentemente peronistas”.

Para el dirigente camporista, es necesario “dejar de lado los debates epistemiológicos, cuando hay un sistema de poder agresivo que generó las condiciones para que intenten asesinar a Cristina, que previamente la hostigó durante años, comenzando en 2022 con la destrucción del despacho de la vicepresidenta” en el Congreso de la Nación.

En su análisis, Larroque dijo que le llama “muchas veces la atención cuando sectores del propio espacio pretenden relativizar o empiojar el debate alrededor de una situación tan clara que es que el sistema de poder se quiere sacar a Cristina de encima hace muchísimos años. Desde el propio momento que asumió la primera presidencia”, en 2007. Y amplió su visión: “Macri, durante el gobierno de Alberto, la pasó muy bien y a Cristina le destruyeron el despacho, la intentaron asesinar y la condenaron. Esas son cosas que no pasaron ni cuando gobernó Macri. Es muy grave y me preocupa cuando compañeros de espacio relativizan situaciones que ya no son un agravio para Cristina o para el kirchnerismo, sino un problema para la democracia”.

En ese sentido, defendió a la Vicepresidenta al considerar que hay “dos sintonías distintas. Una es la de la dirigencia y otra, la de la militancia. El militante pide constantemente que vuelva Cristina, que sea candidata. Es su única preocupación”, sentenció, al tiempo que sostuvo que, de acuerdo a su visión, “hay sectores de la superestructura política que, al no tener el termómetro puesto en esas demandas, se embotan en que hablan con un consultor, con el otro, y pierden sentido de la realidad”.

Además, Larroque instó al Frente de Todos a convocar a un “proceso de movilización, planteando la necesidad de que Cristina sea candidata, que tenga un rol preponderante. Ella tiene el liderazgo más claro y contundente”, destacó, y les pidió a sus compañeros del Frente de Todos “volver a recrear el clima de movilización”.

Sobre la actualidad del espacio que el funcionario bonaerense lidera, calificó al “kirchnerismo” como “un fenómeno cultural y casi emocional. En el golpe del '55 el objetivo era sacarle la conducción a Perón, creyendo que el pueblo iba a dejar de ser peronista, pero en el proceso de resistencia se generó un peronismo mucho más vigoroso. Lo mismo hicieron cuando Macri llegó al poder. Hay una raigambre muy fuerte del sentimiento de lo que es el kirchnerismo o el peronismo”, concluyó.

Con información de agencias.

