Cuestionamientos por un viaje a China de una diputada libertaria y otros legisladores

La diputada lbertaria Juliana Santillán otra vez volvió a quedar en medio de una controversia luego de que trascendieran videos que la muestran viajando de regreso de China junto con otros legisladores. La información fue difundida por la periodista Silvia Mercado quien aseguró que Santillan, conocida por ser una de las mayores defensoras de las políticas de Javier Milei en el Congreso –y también por los errores de ortografía en sus tweets– habría viajado en primera clase.

Los cuestionamientos surgieron porque el viaje no figuraba dentro de las actividades oficiales de la Cámara.

Según Silvia Mercado, Santillán y el resto de los legisladores viajaron a la República Popular China entre el 6 y el 14 de enero. La periodista sostuvo que “un miembro la delegación me informó que la intención era que cada uno se pague el pasaje, pero como no hubo voluntarios, los terminó pagando la Cámara en un trámite que sería ‘secreto’”.

Además de Santillán, la comitiva estuvo integrada por estuvo integrada por la cordobesa María Cecilia Ibáñez; el tucumano Mariano Campero; el mendocino Álvaro Martínez; la porteña María Fernanda Araujo; y el pampeano Martín Ardohain del Pro.

Recién hoy, con la información ya circulando, salieron a dar explicaciones tanto la propia Santillán como el titular de la Cámara, Martín Menem. “Estas actividades son parte de nuestra representación publica, y pronto serán públicos también los resultados”, dijo la diputada quien agregó: “estamos haciendo agenda” y afirmó que los costos del viático fueron abonados por el Departamento de Relaciones Exteriores de China.

Santillán es la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con China. Al conocerse la información de Silvia Mercado, publicó en X varias fotos del viaje. “Cada diputado pagó sus gastos, no les salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten, dan valor y son el motor productivo del país: las empresas y empresarios argentinos”, aclaró.

Por su parte, Martín Menem emitió un comunicado en X en el que desmintió que la compra de los pasajes haya sido financiada con los recursos legislativos. “No es la primera vez que faltan a la verdad”, aseveró.

Con información de Parlamentario