Daniel Gollán, diputado nacional del Frente de Todos, dio su testimonio acerca de los tormentos que padeció cuando fue torturado durante su cautiverio como detenido por la última dictadura cívico-militar.

Sus declaraciones fueron en una sesión de la Cámara de Diputados, donde el exministro de Salud contrarrestó los dichos del candidato presidencial Javier Milei de La Libertad Avanza, quien calificó como “excesos” los crímenes de lesa humanidad cometidas por el gobierno militar entre 1976 y 1983.

En su relato, el legislador recordó que fue sometido a “horas y horas de picana” y golpizas. Destacó que su “experiencia personal” se repitió en “miles y miles de argentinos y argentinas que pasaron lo mismo”, en lo que fue un “plan sistemático” de persecución, secuestro, tortura y desaparición.

El oficialista presentó la cuestión de privilegio contra quienes “están negando, minimizando, banalizando lo que sucedió en el período más negro de la historia”.

“Horas y horas de picana… Horas y horas de picana en la boca, en las encías, shock eléctricos, horas y horas, días y días. Me aplicaron submarino seco, hasta que se rompieron las costillas… y después siguieron, y cuando no daba más, horas parado, y cuando te caías, te golpeaban brutalmente. En una de esas golpizas me desmayé y amanecí en un baño, atado, adonde todos los que iban a orinar, me orinaban encima. Y muchísimas cosas más que ya no voy a contar”, detalló Gollán.

El extitular de la cartera de Salud tanto nacional como bonaerense también narró cómo logró salvar su vida. Recordó que un general que había traído a la Argentina los métodos de tortura de Argelia a la Argentina intercedió por él para que le siguieran pegando, aunque sin llegar a matarlo.

“No hubo ningún exceso, fue un plan sistemático, conducido y supervisado por los altos mandos de las fuerzas armadas. No banalicemos eso”, reclamó el sobreviviente.

Gollán también señaló que al quedar en libertad, se exilió en Alemania donde pudo escuchar a grupos neonazis que ponían en duda la cifra de seis millones de asesinados en el marco del Holocausto, a quienes equiparó con los negacionistas en Argentina.

“No podemos tolerar esto. La verdad que hubo un fallo que acá se mencionó muchas veces, que fue histórico, hecho durante el gobierno de alguien a quien admiro mucho, siendo peronista: el doctor Raúl Alfonsín”, concluyó.

