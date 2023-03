Sin definiciones, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta tuvieron su postergado encuentro

Después de varias idas y vueltas y en medio de una interna repleta de presidenciables, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta tuvieron este viernes su postergado encuentro a solas. Fue en el predio del Tenis Club Argentino, en Palermo, y aunque desde hacía ideas se barajaba la posibilidad de la reunión, recién trascendió este mañana.

Cumbre Macri-Larreta, con la tensión en el PRO y la pelea por la Ciudad de fondo

El Jefe de Gobierno porteño, se sabe, es uno de esos precandidatos presidenciales del Juntos por el Cambio. El ex presidente todavía juega con la idea sin definiciones concretas. Pero el objetivo de esta reunión era comenzar a definir que pasará con la sucesión de Rodríguez Larreta en la Ciudad, un bastión de Juntos por el Cambio.

Hay cinco candidatos anotados para competir por la jefatura de Gobierno: Martín Lousteau, Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña; además del titular de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.

Macri, Mauricio, apoya a su primo Jorge, mientras que el sector más duro del PRO acusa a Larreta de haber acordado con el radicalismo la candidatura de Lousteau.

Queda por definir también cuando serán las PASO en la Ciudad y si irán juntas o desdobladas de la presidencial.

Sin embargo, ni el ex presidente ni Rodríguez Larreta dejaron trascender si algo de todo esto llegó a una definición tras la reunión de hoy.

Fuentes del jefe de Gobierno dijeron a elDiarioAR que “fue una muy buena reunión” en la que “repasaron la situación del PRO en todo el país”. También hablaron sobre la situación económica y en especial sobre el canje de bonos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El encuentro se produce en un momento en que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento. Aunque Macri evitó pronunciarse hasta ahora, tanto sobre su futuro político, como sus eventuales apoyos, lo cierto es que el ex presidente no aportó mucho para la candidatura de Rodríguez Larreta.