“Están desesperados”: el mensaje de Javier Milei a su Gabinete tras los ataques en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei envió la mañana de este jueves un mensaje tranquilizador a los miembros de su Gabinete tras los ataques que sufrió la caravana electoral durante la recorrida del pasado miércoles por Lomas de Zamora.

El mandatario se comunicó a través del grupo de WhastApp que tiene con los miembros de su Gabinete para darles ánimo y arengarlos a redoblar esfuerzos de cara a los comicios bonaerenses del 7 de septiembre y los nacionales del 26 de octubre.

“REFLEXIÓN. A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante ya que demuestra que están desesperados”, inició en el extenso mensaje al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, que recibieron los ministros y colaboradores en sus teléfonos celulares.

En la misma línea, amplió: “Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil en la final de Boca con Palmeiras han lastimado de un piedrazo a mi padre”.

“Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña”, afirmó, y agregó: “Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”.

Sobre el final y en uso de las mayúsculas, el mandatario concluyó: “SIGAMOS AVANZANDO

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO“.

La comunicación llega a horas del violento episodio que afrontó el mandatario y la delegación libertaria que recorrió la avenida Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de Lomas de Zamora, en una de las actividades de campaña, donde los vecinos los insultaros y arrojaron elementos al acusarlos de “coimeros” a raíz de la viralización de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo.

Tanto el Presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el candidato nacional José Luis Espert, debieron ser evacuados del lugar bajo escolta de la Policía Federal Argentina.

La reflexión del libertario va en sintonía con la teoría expuesta por el oficialismo cuyo interlocutor, el vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó al kirchnerismo por los ataques.

Durante una breve declaración a la prensa de esta mañana, el funcionario reveló que hay dos personas detenidas por las agresiones. “No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, sostuvo tras acusar a la oposición peronista de los hechos.

“Por suerte, hoy hay otra Argentina…la de la verdad, la original, la sostenida por el esfuerzo y el trabajo de los argentinos de bien. Su marcha hacia la libertad, pese a que muchos no quieran que así ocurra, es irrefrenable”, concluyó en su mensaje a la prensa después de 20 días de silencio.

Con información de la agencia NA