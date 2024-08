Di Tullio tildó a Javier Milei de “degenerado social” y se refirió a la aprobación de la nueva fórmula jubilatoria como un “cachetazo político”

Luego de que el Congreso Nacional aprobara por amplia mayoría la nueva fórmula jubilatoria a fin de recomponer el poder adquisitivo de jubilados, la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio destacó la contundencia de la votación y la calificó como un verdadero “cachetazo político”. “El Presidente tiene que entender que gobierna en una República que tiene instituciones y que las instituciones también le ponen límites. Uno no hace lo que quiere”.

En lo que respecta a la discusión sobre el costo fiscal, la senadora por la provincia de Buenos Aires fue contundente: “El Presidente elige a quién beneficia y a quién no beneficia. Eligió beneficiar a los que más tienen, a los que pagaban bienes personales que son los que tienen muchas casas, autos, edificios, yates, aviones, los amigos de Milei; y no beneficiar a los jubilados y jubiladas de una medida que él mismo tomó y que le hizo perder poder adquisitivo a los trabajadores con el decreto 274. Ser irresponsable fiscal es no cumplir con la Constitución Nacional que obliga al Presidente a darle una mejor calidad de vida a los argentinos”.

En este sentido, Di Tullio señaló que “hablamos de 66 mil pesos, el Presidente va a vetar lo que son cinco kilos de carne por mes a los jubilados y jubiladas. Es una vergüenza”.

En esta línea, la senadora se refirió a las acusaciones de “degenerados fiscales” del mandatario previas a la votación: “El degenerado social es el señor Presidente que construyó en ocho meses un país con 55% de pobres y 17,5% con indigentes. Es un irresponsable fiscal que decide beneficiar a los que más tienen y no a los jubilados. No es lo que dijo en campaña”.

Sobre la reunión de Macri con Milei que trascendió en las últimas horas y la posición del bloque del PRO en el Senado, Di Tullio dijo que: “En Olivos hubo un Pacto de la Milanesa, seguro nada bueno para los jubilados y jubiladas. Los senadores del PRO son gente grande que no sé si entran en esos vaivenes. No acompañaron la mayoría de los artículos y eso no significó que hayamos perdido, todos los artículos superaron los 2/3. Por lo menos en el Senado no impacta el Pacto de la Milanesa”.

AB