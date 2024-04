Diputados: la oposición quiere mostrar fortaleza contra el mega-DNU pero aún no hay número para el rechazo

El Senado rechazó el megadecreto de necesidad y urgencia que dictó Javier Milei el 20 de diciembre último y que, entre otras medidas, permite que las prepagas les aumenten la cuota a sus afilias lo que quieran y cuando quieran (de hecho, ya dispusieron cinco subas consecutivas por más de 180% acumulado) y deroga la ley de Alquileres. Sin embargo, el decreto sigue vigente porque para que caiga debe ser rechazado por ambas cámaras. Es decir que faltaría Diputados.

El rechazo del Senado se produjo el 14 de marzo. Fue una muy mala noticia para la Casa Rosada y todo el mundo esperaba que, con esa corajeada opositora, de inmediato se tratara en Diputados. Pero no. En la Cámara baja, a diferencia del Senado, la oposición intransigente no tiene por el momento el número para cumplir ese objetivo. Por eso aún no le pidieron la sesión especial para debatirlo al presidente de la Cámara, el libertario riojano Martín Menem, que está obligado a convocarla si la solicitud se realizara con la firma de al menos diez integrantes del cuerpo.

Este martes el kirchnerismo, el trotskismo y el socialismo realizaron —en vez de una sesión— una audiencia pública en el edificio anexo de la Cámara baja con la exposición de juristas, organizada con el fin de sumar voces críticas al DNU 70/2023 y mostrar fortaleza y unidad en contra de este instrumento. Pero el número todavía no aparece.

El bloque Unión por la Patria tiene 99 diputados y el Frente de Izquierda tiene 5. A ellos se les suman los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, y Margarita Stolbizer, quienes integran el heterogéneo bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto y que en su mayoría apoya el DNU de Milei; y también Natalia de la Sota, referente del peronismo cordobés, que se desliga de la actitud amable con el Gobierno de sus compañeros de espacio.

Si a ellos se les añaden los cinco radicales cercanos a Facundo Manes que participaron este martes de la audiencia pública denominada “Análisis constitucional del DNU 70/23” (el bonaerense Pablo Juliano, los jujeños Natalia Sarapura y Jorge Rizzotti, el entrerriano Pedro Galimberti y la pampeana Marcela Coli) se cuentan 113 posibles rechazos.

A ellos se les suman dos que no estuvieron pero habrían estado presentes: el propio Manes y su correligionario Fernando Carbajal. Serían 115. La cifra está lejos del quórum, que es 129 diputados sentados en el recinto para iniciar una sesión.

Uno de los diputados participantes del encuentro de esta tarde se mostró optimista respecto de la posibilidad de conseguir los 14 que faltan. “El número para rechazarlo está. Lo que no están son los 129 del quórum, porque hay varios que incluso estando en contra sacan cuentas en función de los diálogos y los acuerdos del Ejecutivo con los gobernadores. Lo de hoy es importante porque hubo varios radicales. Hay que ir generando esas condiciones para el acuerdo de los 129. Yo creo que si llegamos al acuerdo de los 129, estamos en condiciones de avanzar en la derogación”, dijo a elDiarioAR.

En cambio, un diputado radical de los que no participó de la jornada de este martes no le ve chances —por ahora— al rechazo al DNU pretendido por la oposición dura. “No lo tienen al número. Si lo tuvieran, ya habrían convocado a sesión especial en lugar de hacer talleres”, dijo con sorna, en alusión a la audiencia pública contra el súper-DNU de Milei.

El oficialismo tampoco tiene el número para aprobar el megadecreto

La ley que regula el tratamiento legislativo de los DNU —cuya autora es la exsenadora Cristina Fernández de Kirchner— es curiosa porque establece que para caiga un decreto presidencial es necesario el rechazo explícito de las dos cámaras del Congreso pero para que quede vigente basta con que sólo una lo apruebe o bien que no haya pronunciamiento.

Si el oficialismo tuviera el número para aprobarlo en el recinto de Diputados, y así sepultar todo proyecto opositor de completar el rechazo del Senado, ya habría convocado a una sesión especial. Pero no lo hace porque tampoco tiene el número para cumplir ese objetivo.

Mientras tanto, el DNU 70/2023 sigue con plena vigencia, salvo en los artículos que se encuentran suspendidos por la Justicia; entre ellos, todos los referidos a la reforma laboral.

La diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció que “se interrumpió la transmisión por Youtube del encuentro con constitucionalistas por el DNU 70/2023”. También lo hizo uno de los expositores, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez: “Estamos exponiendo en la Cámara de Diputados con una convocatoria plural y las autoridades libertarias cortaron la transmisión digital. Esto es fascismo explícito”, protestó el jurista, en un comentario publicado en Twitter (X).

