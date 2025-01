Donald Trump criticó a los “políticos incompetentes” en medio de los incendios en Los Ángeles

Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, criticó la gestión del gobierno de California ante los incendios en Los Ángeles. “Los incendios siguen arrasando en Los Ángeles. Los políticos incompetentes no tienen idea de cómo apagarlos”, dijo en la red social Truth.

El fuego ya causó la muerte de 24 personas y se estima que 160 kilómetros cuadrados fueron afectados. Hay más de 150 mil evacuados.

“Miles de casas magníficas han desaparecido y pronto se perderán muchas más”, expresó el republicano. “Hay muerte por todos lados”, sumó.

“Esta es una de las peores catástrofes en la historia de nuestro País. Simplemente no pueden apagar los incendios. ¿Qué les pasa?”, cuestionó Trump, quien asumirá el próximo 20 de enero.

Por su parte, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, le contestó a Trump entrevistado por Fox: “Quiero que venga y entienda la magnitud y lo que le pasa a la gente. No estoy interesado en politizar lo que sucede. No me gusta la inhumanidad de eso”.