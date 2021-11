Cristina Fernández de Kirchner no asistirá al búnker del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó esta tarde que no asistirá al búnker del Frente de Todos para esperar los resultados de los comicios legislativos de este domingo.

Cristina Kirchner fue dada de alta tras haber sido sometida a una histerectomía

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", señaló la expresidenta a través de Twitter.

De todas maneras, ya se especulaba con esta posibilidad, dado que Fernández de Kirchner fue sometida el 4 de noviembre a una histerectomía completa por vía laparoscópica en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas", según informó en esa oportunidad el parte médico del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada 48 horas.

Participó, el jueves en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, pero se contaba con que hoy no asistiría al encuentro de cierra de la jornada electoral.

Del mismo modo que en las PASO del 12 de septiembre, el FdT montó su búnker en el "Complejo C" del barrio de Chacarita.

