Macri apareció en Twich y calificó al de Alberto Fernández como "un Gobierno sin rumbo y sin plan"

El ex presidente Mauricio Macri participó de una transmisión en vivo en la plataforma Twitch, organizada por el PRO, en la que consideró que Alberto Fernández encabeza “un gobierno sin rumbo y sin plan”, que “persigue y prepotea a los empresarios y supermercadistas” y advirtió que “haber llenado de impuestos a la Argentina ha hecho que nadie quiera invertir y que eso tenga consecuencias sobre el empleo”.

A menos de un mes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, el expresidente cuestionó las medidas de control de precios lanzadas por el Gobierno a través de la Secretaría de Comercio Interior que lidera Roberto Feletti y sostuvo que estas decisiones “contrarían la ley de gravedad en una Argentina que está llena de pesos y en la que cada vez el peso vale menos”. Y agregó: “Esto va a tener consecuencias. El haber llenado de impuestos a la Argentina ha hecho que nadie quiera invertir y que eso tenga consecuencias sobre el empleo. Se supone que habían aprendido, pero vuelven a prohibir las exportaciones de carne. Todo empieza a deteriorarse, y esto es triste”, remarcó.

Al ser consultado sobre si el "kirchnerismo quiere meterlo en cana", Macri no dudó: "Si pudieran sí, obviamente. Porque el nivel de calumnias, agresión y persecución que tuve en estos dos años es casi como una obsesión difícil de entender".

A la hora de evaluar su gestión entre 2015 y 2019, el expresidente afirmó estar "muy tranquilo” y entender “que haya gente a la que no le haya gustado nuestro gobierno, pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad”. Para Macri, fue “un Gobierno sano con una cultura del poder respetuosa, nadie abusó del poder, el objetivo para nadie era enriquecerse, sino tratar de construir una mejor sociedad", analizó.

Sobre los pasos a seguir por el espacio opositor, Macri pidió “tener mucha madurez, porque la irracionalidad la van a profundizar y eso va a llevar a tener mucho equilibrio y a que nadie, por lógicas ambiciones personales, ponga en riesgo esta unidad y el compromiso que le vamos a dar al país a partir de 2023″.

Según el expresidente, con la elección de noviembre “se termina una etapa de la insensatez, de la irracionalidad, del atajo ridículo que no lleva a ningún lugar, de la simplificación. Gobernar y construir una sociedad es complejo”, expresó. Y agregó: “El 14 de noviembre vamos a tener una buena elección y ahí comienza una nueva etapa en la Argentina. Vamos a apoyar a nuestros dirigentes para que todos los curas que quieran ser Papas puedan crecer. Creo que es el mejor aporte que puedo hacer, para el 2023 falta mucho. Ahora se necesita a todos. Muchos quieren conducir, pero necesitamos de todos ellos, por eso necesitamos fijar reglas para tener una competencia respetuosa”, dijo.

En la entrevista que le realizó el encargado de comunicación de Pro, Rosendo Grobocopatel, hijo del empresario Gustavo Grobocopatel, el exmandatario también se refirió a su imputación por supuesto espionaje ilegal y aseguró que la causa es "un disparate".

Al referirse a la causa en la que debe presentarse esta semana a declarar a pedido del juez de Dolores Martín Bava, el exmandatario negó haber investigado a los familiares del ARA San Juan “ni a nadie en mi Gobierno. Esto es un disparate más de un juez que es subrogante, por un hecho que no sucedió en Dolores y de gente que no trabaja en Dolores. Por eso le dijimos que no podía intervenir, y él decidió seguir adelante sin consultarle a los camaristas".

Para Macri, "es cualquiera lo que hizo el juez de prohibirme salir del país, después dijo que no sabía dónde vivía, cuando todo el mundo sabe dónde vivo", se quejó, al tiempo que le apuntó al oficialismo: "Es una forma de hacer política que tiene el kirchnerismo. En cada elección hicieron lo mismo. Recordemos que, a Enrique Olivera, en mi primera campaña lo acusaron de tener cuentas en no sé dónde y le arruinaron la carrera. Eso se lo adjudicaron a Alberto Fernández y ahora lo hace otra vez", acusó.

Asimismo, agradeció “a todos los que lo van a acompañar el 28 de octubre a Dolores. Siempre creí en el vínculo con los argentinos, le agradezco mucho a todos los que sientan ganas de acompañarme", concluyó.

