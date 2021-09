Macri, en Rosario: se metió de lleno en la interna de JxC y pidió votar por los "valores republicanos"

El ex presidente Mauricio Macri desembarcó hoy en la Ciudad de Rosario en el marco de la campaña de cara a las PASO para jugar fuerte por la lista "Santa Fe nos Une" que propone a Federico Angelini y Amalia Granata como precandidatos a senadores nacionales, y a Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Jorge Faurie para la Cámara de Diputados.

En un hecho inusual, esta lista competirá en las PASO santafesinas contra otras tres de Juntos por el Cambio: Vamos Juntos, que postula al radical José Corral como senador nacional y a Roy López Molina, del PRO, como primer candidato a diputado; Cambiemos con Ganas, que propone a la periodista Carolina Losada para senadora nacional y al radical Mario Barletta para la Cámara baja; y Evolución, apadrinada por Martín Lousteau, que impulsa al radical Maximiliano Pullaro como candidato a senador, y a Gabriel Chumpitaz, del PRO, al frente de la boleta de diputados.

La dispersión de candidatos del PRO, con presencia en al menos tres de las cuatro listas, empujó a Macri a meterse de lleno en la revuelta interna santafesina.

Durante una recorrida de campaña, Macri indicó que "Con la 'macro' no llegamos a tiempo y no pudimos domarla porque revertir tanto desatino en 4 años no fue fácil", reconoció sobre su gestión, y atribuyó la victoria del Frente de Todos en 2019 al hecho de que "mucha gente, con razón, decidió tentarse con el asado".

"Ahora nos damos cuenta todos de que ese rumbo estaba bien", agregó en alusión a las políticas desarrolladas por Cambiemos entre el 2015 y el 2019.

En declaraciones a radio Boing de Rosario, el exmandatario recordó que Juntos por el Cambio obtuvo el 41% de votos en diciembre del 2019 y dio a entender que ahora "más del 50%" respaldará al espacio en los comicios parlamentarios de este año. "Hoy no es el 41% el que está preocupado, sino más del 50% que creyó en el asado gratis y la heladera llena y se dio cuenta de que caímos en el menor consumo de carne en 100 años y que la inflación galopa", planteó.

Pronosticó que "ese aprendizaje" se va a "canalizar en una convicción", en referencia a las PASO del 12 de septiembre, y sentenció: "El dolor genera un aprendizaje profundo".

Al analizar la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno nacional, Macri consideró que "fue tremendamente destructiva".

"Queremos un sistema republicano de valores y libertades porque con la pandemia hemos sufrido un atropello que nunca sucedió", enfatizó el exjefe de Estado.

Además de reclamarle a la ciudadanía que "por favor vaya a votar" en las PASO, Macri aseguró que la "batalla" electoral de JxC es "por los jóvenes".

"Cuando uno ve que 8 de cada 10 jóvenes argentinos están pensando en irse, a mí se me desgarra el corazón porque esta batalla la estamos dando por ellos, y si ellos se van todo pierde sentido", afirmó.

En tanto, en Rosario dijo que su Gobierno mostró "muchas cosas que podían ser" pero que en otras "no estuvimos a la altura de las expectativas que habíamos creado" y por eso la gente votó al Frente de Todos.

"Es razonable que mucha gente haya decidido" optar por otra alternativa política ante esa circunstancia, admitió, aunque consideró que eso fue "volver a apostar al discurso fácil".

"Tuvimos cuatro años en los que mostramos muchas cosas que podían ser, y en otras claramente no estuvimos a la altura de las expectativas que habíamos creado", dijo el expresidente.

"Nosotros aprendimos de nuestros errores gobernando", dijo y prometió que "todo ese aprendizaje lo vamos a poner en valor y nos va a llevar a 20 años de crecimiento, de progreso".

Además le pidió a sus seguidores que lo ayuden "a vencer el peor virus que te inocula el populismo: el virus de la resignación".

Agregó que "es muy importante que salgamos a combatir contra la resignación, que le digamos a los argentinos que no sirve votar en blanco, que no sirve no ir a votar".

DA