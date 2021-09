En su nuevo spot, Randazzo hace hablar a la madre, que se refiere a la gente como "este pueblo de pelotudos"

El exministro de Transporte y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con la lista Vamos Con Vos, Florencio Randazzo, publicó en las últimas horas en sus redes sociales un nuevo spot de su campaña electoral, otra vez bajo las órdenes del publicista Ramiro Agulla, en la que participa una voz de quien dice ser su madre. En el video, se escucha a la señora recomendarle a Randazzo hacer “una propaganda explicando por qué te tienen que votar a vos” y reafirma: “Hacela y explicale a este pueblo de pelotudos”.

Randazzo confirmó su candidatura a diputado por Provincia y presentó la lista de Vamos con Vos

Mientras se ve al candidato en una locación de exteriores a punto de grabar una publicidad, le suena el teléfono y dialoga con su madre. Parte de la conversación es la siguiente:

-Hola, mamá, estoy grabando

-Hola, Flori, acá habla tu madre. Acordate que en la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre. Ya sé que ahora hay mucha gente que te va a votar. Pero para que te voten más todavía, tenés que hacer una propaganda explicando por qué te tienen que votar a vos y no a esas dos facciones. Estos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años. Y se pasan la pelota. Hacela y explicale a este pueblo de pelotudos…

-¡Mamá!

-¿Qué? ¿Cristina sola puede putear y tu madre no? Yo sé lo que sos y la gente también. Esta vez sos la primera opción, no sos la tercera ni la segunda.

-Esta vez la gente entendió, mamá, va a meter la boleta de Florencio y Carolina. Vas a ver.

-Ah, me encanta Carolina (por Castro, su compañera en la lista), pero, ¿vas a hacer la propaganda?

Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones.

Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes.#AguanteGladys pic.twitter.com/L5uAS4HpMt — Florencio Randazzo (@RandazzoF) 2 de septiembre de 2021

La publicidad del exfuncionario del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se enmarca en una campaña dirigida por Agulla con la que el precandidato intenta llamar la atención de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre. El primer spot tenía la voz de una imitadora de la exmandataria y recreaba una supuesta discusión que mantuvo con la entonces Presidenta de cara a las elecciones de 2015. "Oíme, Florencio, estuve pensando: vas como gobernador y no para las PASO como presidente", se escucha mientras se enfoca el portón de ingreso de la Residencia Presidencial de Olivos.

Randazzo responde negativamente y le pide: "Yo cumplo, vos cumplí". A lo que la imitadora de Cristina Fernández responde: "Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir ¡la puta madre!". "Cristina, me diste tu palabra", dice el exfuncionario y ella expresa: "Me importa un culo la palabra. Si vas como gobernador ganás". "Siempre supe que no era uno de los nuestros. Me recontra cago en todos y la puta madre que lo parió".

A esa publicidad le siguió otra, con una historia y tres idiomas incluidos, bajo el lema “Florencio hace bien” que el candidato publicitó en Twitter con este mensaje: “Nos hicieron creer que no hay otro camino y que estamos condenados a vivir en una grieta interminable. Demostrémosle al mundo y a nosotros mismos que podemos salir de esta decadencia”.

Nos hicieron creer que no hay otro camino y que estamos condenados a vivir en una grieta interminable.

Demostremosle al mundo y a nosotros mismos que podemos salir de esta decadencia. #VamosConVos pic.twitter.com/GUfRwfJ9PE — Florencio Randazzo (@RandazzoF) 30 de agosto de 2021

