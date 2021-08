Volvió Ramiro Agulla: el mítico publicista creó el spot de Randazzo que recrea una pelea con CFK

Florencio Randazzo quiere que la tercera vía deje de ser una quimera. Para eso, contrató a un publicista audaz y con vocación por los mensajes rupturistas y hasta escandalosos. Se trata de Ramiro Agulla, exreferente del Grupo Sushi, la pata juvenil y creativa del gobierno de la Alianza. Su agencia, llamada ROMA, participó de la creación del primer spot randazzista, según pudo averiguar elDiarioAR.

Si bien el video se difundirá oficialmente a partir del domingo próximo, ya circuló en las redes sociales. Y la propaganda "craneada" por Agulla está a la altura de su mito. ¿Será efectiva para potenciar las chances del precandidato a diputado bonaerense no alineado con el FdT ni con JxC? Nadie lo sabe. Pero ya generó conversación en las redes: principalmente, críticas, burlas e ironías.

El spot recrea actoralmente una supuesta conversación de 2015 entre Cristina Kirchner, en ese momento presidenta, y su ministro Florencio Randazzo. En la dramatización, presuntamente inspirada en hechos reales, el Flaco rechaza la oferta de la actual vicepresidenta: la propuesta era que el exministro de Transporte declinara la postulación presidencial para ir por la gobernación bonaerense.

Una imitadora de Cristina Kirchner dice: "Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente". Randazzo contesta: "No, no, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplí, vos cumplí". En ese punto, Fernández de Kirchner no para de insultar.

"Es el primero de una serie de varios spots. Son en clave de humor. Pero los hechos son reales. Esa reunion donde Cristina le ofreció a ser gobernador existió. Pero Florencio le dijo que iba a cumplir con su palabra. Ramiro colabioró porque es amigo de Florencio", revelaron a elDiarioAR cerca de Randazzo.

Antes, Agulla hizo la campaña de Fernando de la Rúa en 1999 ("Dicen que soy aburrido"), de Carlos Saúl Menen en 2003 ("¡Vamos Menem!") y de Francisco De Narváez en 2009. También realizó la publicidad de “La llama que llama” en 1998, para Telecom. Y “Guerapa”, para Renault.

El futbolero “Vamos Menem” era una arenga visceral, un encadenado de laburantes, todos sacados y menemistas en la vida real, que alentaban al ex presidente sobre una cortina épica al grito de “¡Vamos Menem!”.

Su trabajo para la Alianza incluyó convencer a De la Rúa para que cambiara radicalmente de estilo. El veterano y conservador radical terminó aceptando el planteo de Agulla. En su spot más recordado hizo virtud del defecto dellaruísta en "Dicen que soy aburrido".

Agulla además es amigo de Facundo Manes. Y si bien el publicista mantuvo algunas reuniones y acercó ideas, el neurocirujano y precandidato a diputado bonaerense tercerizó esa tarea clave en otra persona. La designada es la politóloga Ana Iparraguirre, directora de la consultora Dynamis.

