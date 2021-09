Por primera vez, desarrollaron material informativo sobre las elecciones en lenguas originarias

En consonancia con e

El Programa de Lenguas Originarias, del Centro Universitario de Idiomas (CUI), desarrolló material informativo sobre las elecciones en lenguas guaraní, gunun a Yajuch, mapuche, qom, quechua y wichi. Las placas detallan qué, cómo y cuándo se vota, cómo consultar el padrón, cuáles son los protocolos de cuidado por Covid-19 durante los comicios y qué medidas de accesibilidad se encuentran vigentes para personas con discapacidad, entre otros temas.

Roberto Villarruel, director del CUI, explicó a elDiarioAR: “En Argentina no hay traductores oficiales de las lenguas originarias, no existe un traductorado. Entonces lo hacen los profesores de nuestro programa y en muchos casos también lo hacen colectivamente. Muchos no están dando clases en Buenos Aires porque volvieron a sus comunidades y trabajan desde ahí y comunitariamente, con su hermanos, como dicen ellos”.

“Además de ofrecerle a la población la posibilidad de aprender las lenguas, la intención es visibilizar la existencia de las comunidades originarias en el país, que son muchas y muy importantes. Hay una práctica desde el CUI de colaborar con el Estado y con las organizaciones sociales y de pueblos originarios para la inclusión y para poder acceder a la información”.

