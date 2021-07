Con Rubinstein a la cabeza, los radicales díscolos competirán contra Vidal en la Capital

El larretismo no logró disuadirlos. Los radicales disidentes en realidad afirman que el oficialismo porteño no hizo demasiado esfuerzo para convencerlos de no competir. Así, se presentará una tercera lista en la PASO de Juntos por el Cambio en la Capital. La motoriza una vieja guardia de dirigentes radicales: el diputado Facundo Suárez Lastra, el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, el abogado Ricardo Gil Lavedra y el mítico Jesús Rodríguez. La presentación de la boleta se concretará este jueves, 48 horas antes del plazo legal para presentar las candidaturas.

Bajo el sello Adelante Ciudad y sin la necesidad legal de fundar un nuevo partido, los radicales díscolos se medirán con las listas encabezadas por María Eugenia Vidal y por Ricardo López Murphy. ¿Quién serán los primeros candidatos a diputado y legislador porteño del espacio? Los dirigentes lo revelarán mañana durante el lanzamiento formal. Pero según pudo averiguar elDiarioAR, al frente de los postulantes a diputados estaría Adolfo Rubinstein, el exministro (y exsecretario) de Salud de Mauricio Macri.

La grilla se completará con Suárez Lastra, quien buscará renovar su banca, y la licenciada en Ciencias de la Educación Mónica Marquina, que integra el colectivo Padres Organizados y militó por la apertura de las escuelas. El actor Luis Brandoni ocupará un puesto simbólico en la lista, sin chances reales de entrar al Congreso.

Si querés apoyar con tu aval la lista que integra Luis Brandoni, dejanos tus datos en este link y nos comunicamos con vos. #AdelanteCiudad https://t.co/0c3kFf1g9t pic.twitter.com/9NpF8Oq0AE — Adelante Ciudad (@AdelanteCiudad) 21 de julio de 2021

“Yo asumí a finales de 2017 y a mediados de 2018 el país comenzó a desbarrancarse, hubo un cambio de prioridades y obviamente la salud pública dejó de ser una prioridad”, admitió Rubinstein el martes pasado en FM Delta.

“Las dos listas que encabezan María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy no representan al espacio del progresismo innovador e inteligente, que es lo que queremos representar nosotros. El radicalismo, en ese sentido, tiene mucho que ofrecer”, agrega Rubinstein.

Suárez Lastra agrega que “no corresponde que la lucha por el liderazgo entre Macri y Rodríguez Larreta sea el factor ordenador de la interna en Capital y Provincia. Por eso vamos con otra propuesta, sin romper ni abandonar Juntos por el Cambio".

Exintendente porteño, Suárez Lastra agrega que con Vidal y López Murphy “quedó chica la oferta de JxC. Además bajaron a Patricia Bullrich, que a nuestro juicio era la mejor candidata”. ¿Cuál sería el perfil del votante de este nuevo espacio? Un socialdemócrata, un progresista que no vota por el peronismo, aventura Suárez Lastra.

Los detalles, requisitos y la línea de Adelante Ciudad se terminarán de pulir este miércoles en las oficinas de Gil Lavedra. Pero los dirigentes están decididos a competir. Hasta el martes, los operadores del larretismo intentaron convencer a Jesús Rodríguez de que baje la tercera boleta. Tanto el alcalde como María Eugenia Vidal no contaban con la irrupción de una tribu rebelde de la UCR, tras la consolidación de su alianza con Martín Lousteau y el nosiglismo. Ese acuerdo incluyó la postulación del radical Martín Tetaz detrás de la exgobernadora bonaerense en la lista. Pero los díscolos no se sienten contenidos por la conducción de Lousteau, Emiliano Yacobitti y el histórico Enrique “Coti” Nosiglia.

Este pequeño desaire se combina con el clima de tensión que existe entre el larretismo y Patricia Bullrich. Tras haber declinado su postulación, la presidenta del PRO amenazó con romper la pax romana que habían alcanzado con el alcalde. ¿Motivos? No le concedían los lugares en las boletas solicitados para su tropa. Pero en las últimas horas las conversaciones se encauzaron.

“Ya está ordenado. En un momento quisimos cambiarle algo, pero ya está”, admite un operador del gobierno porteño. Ese orden alcanzado se traduce en la candidatura de dos amadrinados por Bullrich en puestos expectantes de Capital y Provincia. Los créditos bullrichianos serán la politóloga Sabrina Ajmechet, que irá séptima en la lista encabezada por Vidal; y la mano derecha de la exministra de Seguridad, Gerardo “Jerry” Milman en el armado bonaerense de Diego Santilli. Tanto Ajmachet como Milman accederían a una banca en Diputados.

