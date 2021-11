“Más seguridad, trabajo y mejor educación”, entre las demandas que los bonaerenses pusieron en las urnas este domingo

"Podés tener o no trabajo, estar un poco mejor o peor económicamente; pero si no podés salir a la calle, es lo mismo que nada", dice Carmen junto a su marido, mientras aguarda ingresar a la Escuela N° 4 "General José de San Martín" en Ramos Mejía, La Matanza. En una localidad conmocionada por el reciente crimen del kiosquero Roberto Sabo, los vecinos salieron a cumplir con su deber cívico y depositar en las urnas sus demandas, entre las cuales se oye fuerte, "más seguridad, menos inflación, educación y trabajo". En este distrito del conurbano bonaerense, Juntos pisa fuerte: en promedio acumuló el 50% de los votos en las PASO mientras que el FdT lo hizo en un 20%.

"Queremos mejor educación y más trabajo. Con la pandemia vemos que los niveles bajaron mucho. También estar en paz, saber que si salimos de nuestras casas, vamos a volver bien", agrega Carmen. El "temor a morir en un contexto de robo" es constante en zona oeste, expresan los vecinos, y es uno de los principales motivos que los movilizan este domingo 14 de noviembre, a participar de las elecciones legislativas.

Según arroja una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología (UBA) que realizó del 15 al 21 de octubre de 2021, la inflación y la inseguridad son los dos problemas del país que más preocupan a los votantes.

El monitor fue dirigido a una población mayor de 18 años y su cobertura geográfica ubicada en los grandes conglomerados urbanos de Argentina. La inflación, inseguridad-delincuencia-robo y corrupción son los tres problemas principales del país (7 de cada 10 los señalan). En este sentido, casi 8 de cada 10 personas cree que la inseguridad aumentará entre algo y mucho en los próximos seis meses. Y entre los principales temores se encuentra el asalto a mano armada dentro de la casa, el robo en vía pública con violencia y el homicidio.

En el "termómetro de inseguridad" del AMBA puede observarse que CABA presenta el valor más bajo (56%), mientras que GBA Sur y Oeste están 21 y 17 puntos arriba de CABA, respectivamente.

A cinco cuadras de la Escuela N° 4, sobre avenida de Mayo, ramos de flores y carteles de colores custodian el kiosco de Sabo. Juan, que pasaba por allí luego de ir a votar, se detuvo frente al comercio por unos minutos a leer los mensajes de afecto y pedidos de justicia. "Salís y no sabés si volvés", dice el vecino oriundo de Moreno que se dedica al rubro de la construcción. "Lo que sucede es que a trabajar, hay que salir, no queda otra; porque el trabajo no viene a tu casa", agrega en referencia al temor de ausentarse de su casa.

Ruth, que esperaba el colectivo para volver a su casa en Villa Luzuriaga, considera que en el ranking de demandas por parte de los matanceros se encuentra la "inseguridad" y el homicidio del comerciante le puso "nombre y apellido" a esta problemática. "Mucha gente dice que no existe, que es un invento y algo vinculado a la política. No es así. Tratamos de resistir a una malformación social inevitable que no sabemos si podremos deshacer. Siempre viví en el oeste y jamás me pasaron cosas siendo joven y trabajando en Capital Federal; yendo y viniendo tarde. Esto se fue incrementando en el pasar de los años".

La matancera considera que la mayoría de los candidatos "no está en la agenda que a muchos nos incumbe. No se le consulta a la gente sobre los temas importantes, no hay consultas populares. Hoy no voto con bronca, voto con tristeza pero siempre tratando de sumar apoyo a la gente que creo que mejor va a llevar adelante los valores que tenemos algunas personas", cerró.

"Hoy fui a votar para que la inseguridad se termine de una vez por todas. Toda mi vida viví acá y nunca pasó lo que está sucediendo ahora, es una película de terror. Salís y entrás a tu casa mirando para todos los costados y cuando tus hijos salen a trabajar, tenés que preguntarles si llegaron bien", dice Alejandra que se paró a rezar en la persiana baja del comerciante asesinado.

La mujer conocía a la víctima "desde hace muchos años, siempre venía a comprar al kiosco. El día anterior estuve un rato con él; siempre riéndonos de cosas cotidianas. Un chico encantador, de una familia ejemplar. Fue algo que me impactó mucho, todavía no lo puedo creer. No pude participar de las marchas porque estuve con un problema de salud y recién ahora vine a rezarle".

"Quizás tuvo que morir él y de esa manera para que esto mejore. Quizás Dios lo quiso así. Lo único que pido es que descanse en paz porque se lo merece", cierra.

Los resultados de las PASO de octubre tiñeron de amarillo las escuelas de Ramos Mejía. En la escuela N°4 "General José de San Martín" ubicada en avenida de Mayo 250, Juntos por el Cambio acumuló 1.028 votos (52,1%) mientras que el Frente de Todos, 464 votos (23,52%) . El Instituto San Miguel, en Berón de Astrada al 1.753, el partido opositor sumó 914 votos (53,1%) mientras que el FdT llegó a los 391 (22,89%). En la escuela Primaria y Secundaria "Ramos Mejía", Juntos obtuvo 937 votos (53,03%) y el partido encabezado por Victoria Tolosa Paz 418 (23, 66%). Según mapa de datos de La Nación.

