El voto-cachetazo y cómo la gestión de la pandemia tocó los nervios más sensibles de la sociedad: el de la vida, la muerte, la economía y la educación

Este es el escenario: el Frente de Todos perdió en 16 de 24 provincias. La derrota sorprendió, sobre todo, en la jurisdicción más importante, Buenos Aires. También se dio de manera abrumadora en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes y Santa Cruz. Mientras en 2019 alcanzó casi la mitad del electorado, está vez conquistó a poco más de un tercio. Si la tendencia de las PASO se mantiene en las legislativas de noviembre, el oficialismo no tendrá quórum en Diputados. Y podría suceder algo extraordinario: que tampoco sea mayoría en el Senado, un hecho inédito para el peronismo gobernante desde la vuelta de la Democracia. Por cuarta vez consecutiva Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidente, es derrotada en elecciones intermedias. La diferencia es que lo de ayer fue una debacle que nadie anticipó.

Hay motivos para ese escenario inesperado. elDiarioAR consultó a especialistas que intentan explicar la sorpresa. Por un lado, una autoridad presidencial debilitada y coaliciones opositoras que, al no presentarse tan cerradas, se sumaron votos. Por otro, lo evidente: una crisis económica traducida en una inflación, al parecer, indomable; la caída del salario; el descontrol de precios. Son razones que suceden en un contexto inédito. La pandemia que restringe la vida cotidiana de casi todos, menos de algunos funcionarios públicos. El cumpleaños de FabiolaYañez en Olivos y la vacunación de privilegio jugaron en contra. También operó la discusión sobre abrir o cerrar las escuelas para frenar la circulación del virus.

“Esto es la expresión de que algo no va más”

Liliana Del Riz, socióloga, profesora consulta de la UBA, ex investigadora superior del Conicet:

"La debacle es de tal profundidad que va a desatar una interna muy feroz en el Frente de Todos. Este presidencialismo delegativo finalmente está desnudo y a Alberto no le gustará ser un títere, pero este Presidente es un títere. Mi impresión es que nadie deja ya de ver que quien manda en la Argentina es la vicepresidente, que fue derrotada y ahora está más débil para poder imponer lo que quiera. Ayer ganó la idea de ‘ponemos un límite a este gobierno’ a través de una oposición heterogénea, con desconcierto sobre a dónde nos conduce esa oposición. Pero hubo una estrategia inteligente, porque esta coalición Juntos fue continente de muchas disidencias internas. Así, muchas de las diferencias internas de este grupo fueron neutralizadas, porque como votante había ahí más oferta si soy crítica del macrismo o del PRO que si la coalición hubiera sido más cerrada. ¿Cómo se van a sostener estos dos años? No sé. Tienen que llegar a culminar el mandato y la fragilidad de los principales responsables está a la vista. Esto es la expresión de que algo no va más. Quedó claro ayer que este esquema de poder está roto".

“Un clima social de mucho desencanto, enojo y frustración”

Juan Germano, licenciado en Ciencia Política y director de Isonomía: "Un proceso de elecciones con casi todos los indicadores duros y blandos en un estado de alarma para el oficialismo. Una subida del PBI que no compensaba la caída del año pasado, en términos de inflación, de salario en dólares, en términos de jubilación. La gran mayoría de los indicadores más soft también son difíciles. Uno de los Gobiernos con niveles más bajos de confianza en la resolución de ciertos problemas como la inflación, en un clima social de mucho desencanto, enojo, frustración...

Y en el manejo de la pandemia: pincharon nervios muy sensibles de la sociedad. El nervio de la vida y la muerte, el nervio de la economía y el nervio, también fuerte, de la educación. Tampoco alcanzó la política de vacunación.

Anoche se rompió una máxima histórica que indicaba que el peronismo unificado no puede perder elecciones. Lo que ocurrió con Javier Milei es muy interesante. Su propuesta termina siendo un vehículo para el descontento generalizado. Eso explica el porcentaje. Lo mismo con la izquierda, aunque esperable. En general cuando tenés procesos de mucho descontento político la izquierda suele tener buenos resultados."

“Cuanto más sufre la gente, menos tolerancia tiene a los abusos de poder”

Eduardo Fidanza, sociólogo, analista político, director y socio de Poliarquía Consultores: "El factor que más pesa aquí y en muchos lugares del mundo para decidir quién gobierna y cómo es el factor económico. En 2011 se inicia un proceso de estancamiento con algunos momentos de mejoras, y parece que la economía cíclica está siendo reemplazada por una fase larga de estancamiento, en la cual es muy dificultoso lograr que los votantes estén satisfechos. Esto va a ser un problema no sólo para el kirchnerismo sino también para esta oposición que hoy está contenta, porque va a tener que atravesar esta dificultad de la economía argentina.

Sobre el Olivos-gate, la gente está acostumbrada a que los políticos se contradigan, no cumplan. Pero esto fue en una circunstancia muy especial: la gente no podía estar con su familia, con sus amigos, con sus muertos. Esto dañó mucho la imagen del Presidente y del gobierno.

Y después está el factor económico y también qué pasó con la cuestión de la educación. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se jugó una carta difícil defendiendo la presencialidad, y en Provincia hicieron todo lo contrario para después tardíamente aceptar que debían haber tenido presencialidad.

Con la vacunación, al principio quien se vacunaba tendía a tener cierta preferencia por el Gobierno, pero eso después se fue dispersando. Probablemente cuando surgió el llamado “vacunatorio VIP”, que se conoció en un momento de muchísimas dificultades de acceso a la vacuna, había un sector dirigente muy privilegiado. Cuanto más sufre la gente, menos tolerancia tiene a los abusos de poder.

Otro error estratégico de Cristina Kirchner: la presidencia de Alberto Fernández es débil. El caso de Alberto Fernández es dramático, porque menos del 20% de la sociedad según nuestros sondeos cree que es él quien toma las decisiones. Esa debilidad en la cima del poder ha resultado inconveniente, porque las disputas del poder en la cima del gobierno hacen que ese gobierno no tenga claridad en su trayectoria".

“El cumpleaños de Fabiola es devastador para una enorme parte de la población”

Martín Plot, investigador de Teoría Política de Conicet, docente de Teoría de la Democracia en Unsam: "Hay un juego de palabras que puede funcionar para explicar qué pasó ayer: la política, las políticas y los políticos. No sé si Cristina, pero definitivamente Alberto Fernández no entendió que lo de 2019 era meramente un comienzo y que le quedaba mucho trabajo por hacer. Alberto, creo, falló enormemente en encabezar su armado de esa coalición y este fracaso es el resultado de eso.

Sobre las políticas, el Estado argentino, quebrado, en una situación de crisis económica devastadora, inyectó recursos para los más desfavorecidos por el parate por la pandemia. Pero fue insuficiente la articulación de eso en su discurso. Faltó más comprensión y menos retos. Tener una posición clara no implica tener una posición rígida. Son errores porque Alberto Fernández nunca encontró la forma de construir su pata en la coalición y por lo tanto trató de ejercer la autoridad de una forma que no era la propia. Y que llevó a debilitarlo, más que a fortalecerlo.

Y luego, los políticos. El cumpleaños de Fabiola es devastador para su parte de la coalición y para una enorme parte de la población. El “vacunatorio vip”, también. Esa forma de ejercer el poder, de pensarse distinto por el solo hecho de ser, circunstancialmente, elegido en una elección democrática, es imperdonable para enormes sectores de la población. Y en gran medida para sus propios votantes.

