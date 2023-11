El análisis de Milei después del debate: entre los “tosedores” de Massa, la “campaña negativa” y un tweet de madrugada

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, expresó este lunes, horas después del cara a cara previo al balotaje del domingo, que se “sintió muy cómodo” en el debate que protagonizó junto al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y que, si bien en el primer bloque la gente estaba esperando que “enrostrara” datos de la economía, aprovechó el momento para “demostrar las falsedades” de la campaña del miedo del oficialismo. Y le apuntó duro a su rival del 19 de noviembre: “Me habían dicho que Massa era un mentiroso, pero me sorprendió, no puedo creer una persona que mienta tanto, es casi la actitud de un psicópata”.

“El plan del equipo de Massa era entrar en descalificación de que no tengo el equilibrio emocional para estar a cargo del Gobierno. Era la estrategia. A lo largo del debate, Massa me agredió cientos de veces y yo no entré en ninguna de esas provocaciones”, explicó Milei en diálogo con Marcelo Longobardi para Radio Rivadavia.

En la misma línea, expresó: “La gente de Massa, que estaba próxima a mi atril, se dedicó a toser para desconcentrarme. Estuvo lleno de situaciones irregulares”. Y amplió: “Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”. En este contexto, periodistas de elDiarioAR y de otros medios cercanos al escenario, aseguran no haber escuchado las “toses” a las que refiere Milei.

El candidato libertario reveló además que se sintió “muy cómodo” a lo largo del tercer Debate Presidencial en la Facultad de Derecho y explicó su que su estrategia en el intercambio fue desmontar “cada una de las cosas”, lo que definió como “mentiras de la campaña del miedo”.

“En el primer bloque pareció como una jugada ingenua de nuestra parte, pero nosotros dimos respuesta a cada una de las mentiras. Nuestro objetivo era evitar todas las agresiones y dar respuesta”, declaró Milei.

El candidato libertario explicó también que “mucha gente” estaba esperando que el “le enrostrara” a Sergio Massa la inflación y pobreza, pero fue el ministro quien salió a interrogarlo. “Parece que ahora se va a dedicar al periodismo”, ironizó Milei y argumentó: “En la parte de Producción y Empleo le doy una sopapeada que lo rompo todo”.

Al ser consultado respecto a la ausencia de la denuncia sobre la causa de espionaje ilegal que involucra a dos miembros de La Cámpora, Milei alegó que se quedó sin tiempo para exponerlo.

“Eso debía ingresar en el último bloque, la realidad es que el argumento mío era mostrar cómo el peronismo recurre a una forma de entender el poder y la democracia que conlleva a una democracia fallida”, argumentó y completó: “Las democracias liberales están convencidas para el respeto de las minorías y el peronismo gobierna para las tiranías de las mayorías. Más vulgarmente lo conocemos como populismo”.

Asimismo, contó: “Hice una enumeración, desde los paros a Alfonsín y después me quedé sin tiempo. Me quedé mal porque los tiempos no me permitieron hacer lo que tiene que ver con declarar como grupo terrorista a Hamas. Quedaron muchísimas cosas en el tintero”.

En tanto, en declaraciones a radio Mitre, el candidato libertario agregó que había “una clara intención de Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”, sentenció.

En otro momento de su raid mediático de este lunes, en radio Continental, Milei explicó las ausencias de los dirigentes principales del PRO, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich: “Son de otra fuerza política, no tenían por qué estar en ese lugar”.

En esa entrevista, dejó otras definiciones sobre el FMI, la coparticipación o el fútbol:

“Mi objetivo era debatir cada una de las preguntas de la campaña negativa que nos hicieron”.

“Hacer un carpetazo muestra lo oscuro de Sergio Massa, esa información era privada. Hice una pasantía en el Banco Central de seis meses y no me la renovaron”.

“El kirchnerismo es el Gobierno más corrupto de la historia”.

“Vamos a reflotar el acuerdo con el FMI porque hoy está caído. Tenemos diseñada la reforma del Estado para poner las cuentas en orden. Argentina está con un desequilibrio monstruoso y no cumple con los números”.

“Mi ministro de Economía lo voy a dar a conocer el día lunes después de ganar las elecciones”.

“Nos están dejando una bomba y sabemos el desastre que nos van a causar y estamos trabajando contra reloj para evitarlo”.

“La coparticipación está dentro de la constitución, hay que trabajar en una solución para que haya federalismo en serio”.

“Los clubes de fútbol pueden seguir como hasta ahora, pero cuál es el problema si un club se quiere convertir como el Manchester City”.

“Si Macri cree que yo puedo ser útil para que Boca recobre la grandeza de otros años lo puedo ayudar para que vuelva a brillar”.

Un largo tweet de madrugada

Ya en la madrugada de este lunes, Javier Milei decidió usar las redes sociales para dar su mensaje post debate. Este es el textual:

“LO QUE DEJÓ EL DEBATE

En el debate quedó plasmada claramente la decisión que tenemos por delante los argentinos.

De un lado un político mentiroso, cínico, coacheado, prepotente y soberbio que cree que el Estado le pertenece; y que quiere seguir haciendo las mismas cosas que vienen fracasando hace décadas que solo benefician a los amigos del poder.

Del otro lado un grupo de ciudadanos que nos metimos en la inmundicia de la política para cambiar esta realidad decadente de la cual el Ministro Massa es responsable.

La elección que tenemos por delante es muy clara: mantenemos este rumbo empobrecedor o cambiamos para abrazar las ideas que hicieron grande este país.

Tenemos cuatro días para convencer a los que aún están indecisos. Pregúnteles si quieren mantener este rumbo o quieren algo distinto.

Pídanles que cuando entren al cuarto oscuro miren las dos boletas y se pregunten cuál representa la misma Argentina decadente de siempre y cual representa una Argentina distinta.

De eso se trata la elección del domingo.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO !!!“

Faltante de boletas

Luego de que la Justicia Electoral alertó que La Libertad Avanza entregó menos boletas que las requeridas de cara a la segunda vuelta, Milei explicó que se trató de una maniobra para evitar irregularidades.

“Hay un máximo de 350 boletas y un mínimo. Hemos detectado una serie de irregularidades en determinados lugares, eso lo tenemos estudiado, y esa rotura de boletas y desaparición ocurre desde el lapso que va desde las 8 a las 9.30 de la mañana”, expresó, y completó: “En aquellos lugares en los que hemos detectado eso hemos mandado menos boletas adentro de la urna, pero les hemos dado más a nuestros fiscales para que sean los que repongan y satisfagan”.

Por último, el diputado libertario insistió en calificar el acuerdo con el expresidente Mauricio Macri como “una colaboración desinteresada” y contó que el PRO lo está ayudando en la fiscalización. A pesar de los detalles, evitó hablar de negociaciones a futuro: “Precipitar otras cosas teniendo una elección no me parece adecuado”.

La palabra oficial de LLA por las boletas

El apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, se refirió a las noticias difundidas ayer sobre la falta de boletas del espacio en la próxima elección presidencial.

“La provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la justicia y el correo. La Libertad Avanza no ha incumplido con resolución legal alguna y ha acompañado boletas para todas las mesas de votación en la cantidad que se estiman necesarias para el inicio de la elección”, sostuvo.

“Ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracción de boletas, como los ocurridos a lo largo y ancho del país en las elecciones anteriores, hemos tomado la decisión de redoblar los esfuerzos a través de nuestros fiscales para que sean ellos quienes cuiden y repongan nuestras boletas cuando sea necesario”, amplió.

“Es vital cuidar el enorme gasto que se ha realizado en boletas y, la única forma de hacerlo, es a través de la reposición constante por parte de nuestros fiscales dado que en las elecciones anteriores aportamos la cantidad máxima y, en algunos lugares, a las pocas horas de iniciado el comicio ya no contábamos con boletas”, pormenorizó. “Los mismos de siempre, con las estrategias de siempre”.

Por último agradeció a los fiscales y les pido un esfuerzo extra para terminar con ese modelo el 19 de noviembre de 2023. A todos los votantes le hacemos saber que tendrán boletas de LLA en todo el país“.

