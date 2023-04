Aníbal F. ratificó sus dichos sobre la oposición: “Lo que van a llevar a la práctica cierra con represión”

Luego de la polémica generada por sus dichos contra la oposición, Aníbal Fernández ratificó su pronóstico sobre la violencia que se extenderá por las calles si Juntos por el Cambio o Javier Milei ganan las elecciones presidenciales. “Dicen que van a dinamitar todo, dicen que van a morir los que tienen que morir, ¿Cómo se dinamita sin que haya heridos o sangre? ¿Cómo se hace para que mueran los que tengan que morir?”, reafirmó el funcionario en diálogo con la prensa en la puerta del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En una semana en la que se acusó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires de abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales ─con la detención de los colectiveros que agredieron a Sergio Berni y los cacheos en el transporte público─, el ministro de Seguridad acusó a la oposición de querer ejercer represión para aplicar sus programas de gobierno. “Todo lo que dijeron que van a hacer saldría sólo con represión. Que haya tanta gente despedida… Ya pasó durante cuatro años. ¿No saben cuánta gente despidieron? ¿La represión que había en las calles no la vieron? No me digan que el responsable soy yo, los responsables son los que vieron que esto sucedió y quieren volver.”, expresó.

En una conferencia en La Rural, Macri había manifestado la necesidad de “dinamitar todo o semi dinamitar todo” y la posibilidad de que su coalición se enfrente en un ballotage con el actual diputado libertario, Javier Milei. Para el ministro de Seguridad “las calles van a estar regadas de sangre y muertos” frente al eventual triunfo de cualquiera de estas dos fuerzas políticas. “Van a lastimar a mucha gente y lo que yo hago es llamar la atención, no estoy tratando de generar pánico, cuento lo que yo vi y lo que Milei ofrece. Su propuesta es dinamitar todo”, dijo.

Por sus acusaciones contra la oposición, Aníbal Fernández fue denunciado por el abogado Gastón Marano, defensor del jefe de los vendedores de algodón de azúcar “los Copitos” acusados de haber planificado el intento de magnicidio contra la vicepresidente de la Nación. “Es cierto que la libertad de expresión cuenta con protección constitucional y convencional, pero no es menos cierto que eso no habilita a la impunidad ante determinados dichos sancionados por las normas”, explicó.

Desde el gobierno nacional también se refirieron a los dichos de Fernández. Ayer, en conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, si bien cuestionó el modo y las palabras utilizadas, apoyó la visión del titular de la cartera de Seguridad. “Es lo que entendimos. Macri dijo que esta vez no iba a tener la paciencia que tuvo antes”. No es la primera vez que el ex mandatario, en línea con otros sectores de la oposición, plantea la necesidad de no volver con el gradualismo y adoptar reformas de shock para estabilizar el país.

Durante la conferencia, la funcionaria también apuntó contra los medios de comunicación. “Quienes anuncian tempestades, quienes anuncian dinamitar el país son ellos, Macri y Milei. Me parece que están haciendo demasiado escándalo por una frase. Como siempre, no se opina sobre lo que dice un sector sino solamente sobre lo que dice algún funcionario del Gobierno”, señaló.

En la misma línea, el ministro de Seguridad atacó a los periodistas que le consultaron por las muertes y la escala de violencia que hoy en día tiene lugar en Rosario y la inseguridad en el conurbano bonaerense. “No vine a debatir como vos. Me preguntás, yo te contesté. Mi respuesta es muy clara: irresponsables son ustedes que no ven lo que dice Mauricio Macri, lo que dice Javier Milei, lo que dicen todos los de la oposición”.

ACM con información de agencias