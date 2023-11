El apoderado de Javier Milei relativizó ante la Justicia la denuncia de supuesto fraude

El apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, aclaró hoy ante la Justicia que la fuerza que lleva como candidato a presidente a Javier Milei en el balotaje del domingo próximo no hizo ninguna denuncia contra fuerzas de seguridad por fraude y que el escrito entregado al juzgado electoral se trató de una “presentación” para “que se extremen los recaudos” en el traslado de urnas. De este modo, relativizó el contenido del texto presentado esta semana ante la jueza María Servini de Cubría en el que se detallaba un “paso a paso” en el que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales, y a cambio de dinero.

La aclaración fue hecha luego de que Ramiro González, fiscal con competencia electoral, lo convocara para que documente junto a la hermana del libertario las irregularidades durante las Generales en las que estaría involucrada la fuerza de seguridad, ya que el partido hizo la denuncia pero no presentó pruebas contundentes que acreditaran lo que sostenían.

“Quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremarán los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad”, sostuvo Viola hoy en su declaración como testigo bajo juramento de verdad ante el fiscal González.

Además, dijo que la presentación ante la jueza María Servini en la que consignaron distintos hechos de posible fraude y en la que aludieron a Gendarmería Nacional “no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta”.

“En las PASO circularon varios videos y fotos en redes sociales que me comprometo a hacer llegar a la fiscalía en los cuales se ven boletas rotas, tiradas. Más allá de eso tomamos conocimiento de distintas denuncias en las cuales se manifestaba que no había boletas de la alianza La Libertad Avanza y que ante el reclamo de los votantes se les indicaba que no había o que debían votar a otra fuerza”, había dicho el apoderado de los libertarios en su declaración testimonial ante Servini, a la que elDiarioAR accedió.

Lo que sostenían en ese escrito es que Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”. Sin embargo esta mañana Viola entregó en la fiscalía del quinto piso de Comodoro Py 2002 otro documento firmado por la hermana de Javier Milei, Karina Milei -también apoderada de LLA- quien pidió dejar sin efecto la citación judicial hacia su persona “en virtud de que no posee ninguna información que pueda agregar”, distinta a la aportada por Viola.

Karina Milei estuvo ayer en Córdoba en el cierre de campaña de su hermano y volvió por la mañana a la ciudad de Buenos Aires, por lo cual no pudo presentarse a las 10.30, hora en la que había sido convocada a los tribunales.

La presentación que ella y Viola habían hecho, se hizo -según dijo el apoderado al fiscal- “con la única intención de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones” y ante “comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento”. Viola entregó a la Justicia capturas de pantalla de tres posteos en redes sociales al respecto. El fiscal le preguntó si LLA impugnó el escrutinio definitivo en las PASO o en las generales en algún distrito, a lo cual Viola respondió: “Hubo una presentación en Formosa donde impugnaron el escrutinio definitivo y la justicia federal electoral de la provincia nos terminó dando la razón”. Pero en la categoría Presidente “que es distrito único, no se presentó” impugnación alguna, según refirió y también ante una pregunta del fiscal, dijo que no se solicitó ninguna apertura de urnas al respecto.

Al retirarse de la fiscalía, Viola explicó que la presentación buscó “extremar los recaudos para realizar las elecciones lo más transparente posible” y anticipó que buscan garantizar presencia de fiscales en todas las mesas. Ayer, presentó un escrito ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el cual pidió “que se refuercen y extremen los controles en los pasos fronterizos” el día del balotaje y en “los días previos y posteriores”.

El apoderado de la fuerza de Milei requirió también “que se identifique grupos de personas que se trasladen con boletas de cualquiera de las alianzas participantes” y/o “con elementos de propaganda política” para “preservar la legalidad y transparencia del acto electoral”.

Además, ayer la jueza federal con competencia electoral en CABA María Servini aclaró a LLA que ya está permitido por la legislación vigente que los partidos custodien las urnas desde que termina la jornada de votación hasta que son recibidas por la junta electoral, tal como sucede en todas las elecciones. La aclaración llegó en respuesta al escrito presentado el miércoles por Milei y Viola, quienes argumentaron que, en las elecciones del 22 de octubre pasado, “personas en redes sociales” informaron “irregularidades” que podrían ser calificadas como fraudulentas.

En el texto, LLA solicitó a la Justicia “participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación” del proceso electoral del balotaje del domingo próximo y cuestionó el accionar de la Gendarmería al tiempo que pidió que el trabajo que realiza habitualmente esa fuerza en los comicios sea tomado por la Fuerza Aérea y la Armada.

La respuesta judicial fue que los hechos informados -ya que no se trata de una denuncia formal sino de cuestiones que se hacen saber a la justicia- fueron “puestos en conocimiento de la CNE y de los distritos electorales” y que los fiscales “podrán participar de la tarea de custodia” solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la Ley.

MM con información de Agencia Télam