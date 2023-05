El “autoexilio” de Vidal: ni presidencia ni Ciudad, y un futuro sólo atado a Macri

María Eugenia Vidal dio finalmente el secreto a voces que hacía días recorría el mundillo del PRO: no será candidata en estas elecciones. Lo hizo por Twitter durante la tarde de este jueves, pocas horas antes de tener que enfrentar una cámara de televisión amiga para explayarse al respecto. Con el calendario electoral acelerado, la diputada nacional se auto-obligó a definirse al respecto por estas fechas: ella misma se autoimpuso para “fines de abril o principios de mayo” aclarar si iba a ser presidenciable o no. Terminó siendo prescindible, con la cancha ya tomada por Horacio Rodríguez Larreta –y el abultado presupuesto de la Ciudad– y Patricia Bullrich –y su dureza en la verborragia–.

“'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”, escribió en sus redes sociales en el medio de un largo mensaje en el que pondera la estructura de Juntos por el Cambio. “Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante”, apuntó.

Pero no esquivó hacer mención a la disputa interna que la tenía al menos como tercera en discordia, luego de que Mauricio Macri se haya bajado al saber que los números no lo favorecían: “Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto”, tuiteó Vidal. “Ésta, como cada decisión de mi carrera política fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio”, aclaró la diputada.

Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden… pic.twitter.com/MDNSwl8A18 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 4 de mayo de 2023

Vidal hizo pública su decisión en la previa a enfrentar una entrevista en un canal de cable al que suelen ir los referentes del PRO. “Tenemos que hablarle a nuestro electorado”, le explicó un vocero a elDiarioAR. “No va a decir nada nuevo”, había completado la fuente consultada.

La también ex vicejefa de gobierno obvio hacer un guiño sobre la posibilidad de que sea candidata en la Ciudad, porque ahí la interna amarilla también está poblada, entre Fernán Quirós y Jorge Macri. Solo habló a titulo nacional: “Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina”, cerró su texto.

Ya Larreta le había hecho una advertencia temprano por la mañana mañana: “Hoy el PRO tiene dos candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal al día de hoy es candidata a presidenta, es una decisión de ella”, expresó el alcalde porteño, casi como bajándole el pulgar. Luego amplió: “Yo la valoro muchísimo, la respeto muchísimo y es una de las mejores dirigentes políticas que tiene la Argentina. Y además tengo una relación y afecto personal de décadas, pero son decisiones de ella”.

Más tarde el alcalde porteño se mostró en el Barrio Chino con Quirós. “La candidatura del PRO se define por penales entre Fernán y Jorge”, dijo un armador en las últimas horas. Macri no solo cuenta con el apoyo del primo Mauricio, sino también de Patricia Bullrich. Incluso trabaja en su campaña un larretista de última hora como es el secretario de Asuntos Públicos de CABA, Waldo Wolff.

La renovación y el cuidado de los barrios son sinónimos de un compromiso con sus vecinos y con quienes transitan la Ciudad.



Con @horaciorlarreta recorrimos la nueva zona comercial del Barrio Chino, en el bajo viaducto del tren Mitre, que transformó por completo la zona. pic.twitter.com/jOBgNDeSZ7 — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) 4 de mayo de 2023

Entre los halcones tampoco le pusieron fichas a la legisladora. El ahora presidente del partido, Federico Angelini, que es armador en el equipo de Bullrich, confirmó antes que ella que Vidal no sería precandidata. “Es una decisión personal de no ser parte de la competencia, pero probablemente sea parte del proceso”, dijo esta mañana en un radio, y entre risas, planteó: “Sabíamos que iba a haber un anuncio de parte de ella. Así que bueno, hay menos candidatos”. ¿Le hizo un favor o le ganó de mano a propósito?

Las zancadillas interpartidarias ocurren porque ni Quirós ni Macri son favoritos a ganarle a Martín Lousteau en las PASO porteñas de Juntos, que también integran Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña. Hay focus group en lo que aparece mejor posicionado el ministro de Salud. Y hay nubes de palabras relacionadas al ministro de Gobierno donde se destaca sobre todo la palabra “Vicente López”.

Hay una preocupación seria en el PRO de perder su bastión histórico por el acuerdo macro que cerró Larreta con la UCR. “Horacio cumplió con la premisa de que la elección sea equitativa”, se relamió una diputada del espacio de Lousteau.

En ese escenario incierto, en el universo amarillo la única opción que todavía ven para que Vidal sea candidata porteña –entienden que así estaría asegurada la interna– es que haya un acuerdo tripartito que la designe como candidata única. Esto es, que lleguen a un acuerdo tal Larreta, Bullrich y el propio Mauricio Macri. Parece difícil. Todos se vieron las caras el viernes pasado y esquivaron cualquier tema electoral.

El ex presidente es el único dirigente al que considera como “su jefe”. Mantiene diálogo telefónico permanente y tienen acordada una reunión próxima a solas.

“Lo de la Ciudad no es un tema que ella lo esté propiciado. Nadie se lo propuso formalmente, ni de Horacio ni de Patricia. Además, no estuvo trabajando este tiempo en ese sentido”, dijeron cerca de Vidal. Ya le dio en 2022 una vuelta al país y continúa: estuvo esta semana en Misiones y para la próxima tiene en agenda Tierra del Fuego y Tucumán. Seguirá de gira nacional para apoyar a los candidatos locales del PRO.

También espera ir a Santa Cruz y recorrer el conurbano con Cristian Ritondo, otro jugador que podría ser clave en la interna amarilla. Si se baja Vidal, su ladero estaría “liberado” para concretar su acuerdo subterráneo con Bullrich y ser su precandidato bonaerense versus el larretista Diego Santilli.

“Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas”, escribió también Vidal sobre su futuro. Ya movió su ficha, y ahora habrá que ver si su autoexilio tiene impactos colaterales o no. Como graficó un diputado bonaerense que milita en Juntos: “Vidal está en un no-lugar”.

