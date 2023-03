Burlando dijo que no se disculpará con la familia de Cabezas: “No he hecho nada malo”

El abogado y precandidato a gobernador bonaerense Fernando Burlando dijo hoy que no quiere “provocar” pero que no se disculparía con la familia del fotoperiodista José Luis Cabezas porque “no hizo nada malo”.

Burlando es el nuevo abogado de Dalma y Gianinna en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona

Más

En las últimas horas se conoció que uno de los asesinos de Cabezas, José Luis Auge, aparece en el spot de campaña de Burlando con el que se lanzó esta semana como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su defensor fue precisamente el mediático abogado.

“¿Disculparme?, yo no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video”, dijo esta mañana a Radio Diez cuando fue consultado sobre si iba a pedir disculpas a la familia del fotoperiodista asesinado.

Si bien reconoció que tenía que “evaluar” el video porque -según contó- “todavía” no lo pudo ver, Burlando dijo que “no tenemos que cancelar a Auge” porque “no está bueno cancelar a la gente”.

“No soy Dios, nadie para cancelar, no quiero provocar, eso es otra cosa. Yo fui a un lugar que sabía que podía estar gente vinculada a la causa Cabezas”, dijo el abogado y añadió: “No soy un provocador, si a Gladys Cabezas (hermana de José Luis) le dolió, voy a hacer lo posible para sacar esa imagen del video”.

En tanto, se justificó diciendo que no “evaluó con quién se sacó fotos” en su visita a Los Hornos, donde se filmó el video.

“Se trata de un video casero. A partir de mi idea de hacer política, armamos un grupo que hizo el video. Yo llegué a Los Hornos. Y lo que nos pasa cada vez que aparezco en un lugar, es que genera cierta curiosidad en la gente. Entonces, había 500 personas alrededor mío. Si me preguntás si evalué quién se sacó una foto conmigo, te digo que no”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si no sabía que Auge estaba en el video, intentó justificarse: “Había mucha gente y mucho lío”, afirmó y reiteró que él no realizó el spot, sino que tiene “una empresa atrás”.

Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) repudiaron la exhibición de Auge como “parte de la campaña proselitista de Fernando Burlando” y pidieron que “el pueblo no olvide” a la hora de votar.

En una publicación a través de la red social Instagram, Argra recordó que “cuando las maniobras policiales para diluir la investigación del asesinato de nuestro colega José Luis Cabezas fueron abortadas por la movilización social, aparecieron Los Horneros, y con ellos Fernando Burlando”.

“Con su inexplicada presencia, los auto inculpados del crimen fueron adaptando sus versiones al ritmo de la demostración de sus inconsistencias”, expresaron y añadieron que la “condena judicial fue ejemplar, pero limitada a los ejecutores y efímera” y que “en todo estuvo Burlando”.

“Durante años, no descansó en asistir a sus pupilos para que gozaran de todas las garantías retaceadas a cualquier condenado, y lograran una libertad temprana con rápidos pases de magia procesal”, advirtieron.

En ese marco, criticaron que el abogado ahora “entusiasmado con su carrera política, ha hecho un spot de campaña en un barrio, y la sombra ominosa de uno de Los Horneros lo ha acompañado”.

“Parecería grotesco si no fuera infame. Argra no pretende venganza ni hace sonar los tambores de la cancelación. Allá ellos. Solo deseamos que, a la hora de votar, el pueblo no olvide”, cerraron en el comunicado.

Por su parte, Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico, también cuestionó el spot publicitario.

“Estoy tan triste pero de Burlando no me sorprende, siempre defendió y le dio laburo a los asesinos de Cabezas. No es la forma de ser candidato a nada y lo lamento por mi hermano y mi viejo, porque sufrieron mucho”, dijo Gladys Cabezas en declaraciones a Radio Diez.

“La sociedad lo va a condenar y si quiere ser gobernador esta muy equivocado. ¿Cuál es el mensaje? Con una camiseta, un calzoncillo y unas chanclas, se disfrazó de pobre”; señaló Glayds.

Además, indicó que el abogado “usa a la gente” y advirtió que mintió al decir que tuvo una buena relación con la familia Cabezas.

Burlando fue el abogado que representó a los padres del joven asesinado en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique, Fernando Báez Sosa, un mes antes a presentarse como candidato a gobernador.

CRM con información de la agencia Télam