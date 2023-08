Dónde compiten hoy los partidos que participaron de las elecciones de 1983

A 40 años de la recuperación democrática, proceso que se coronó con las elecciones de 1983, resulta interesante seguir el derrotero de los partidos políticos que participaron de esos comicios “fundadores” para conocer en qué espacios compiten en estas PASO. Es un ejercicio que ofrece curiosidades y mutaciones, y a la vez refleja la supervivencia, con cambios, altas y bajas, de partidos históricos de la política argentina. De hecho, curiosamente solo uno de ellos desapareció.

Del Frejuli a Unión por la Patria, historia y mutaciones de las alianzas electorales

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido fundado por Arturo Frondizi integra, en el orden nacional, la alianza La Libertad Avanza que postula a Javier Milei para la presidencia, aunque no hay signos visibles de campaña y en muchos distritos el partido acompaña -o forma parte- de Juntos por el Cambio. En 1983, el MID presentó fórmula propia integrada por Rogelio Frigerio, abuelo del luego ministro del Interior macrista, y Antonio Salonia, luego ministro de Educación de Carlos Menem.

El Partido Justicialista (PJ) es el líder de la alianza Unión por la Patria (UP), que lleva dos binomios, aunque la “filial” cordobesa está en Hacemos por un País, que postula al gobernador Juan Schiaretti acompañado por el exministro de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo. Hay, actualmente, partidos “neoperonistas” como Principios y Valores de Guillermo Moreno o Encuentro Republicano Federal de Miguel Angel Pichetto, y viejas derivaciones del PJ troncal, como Unión Popular y el Partido Laboratista, que van por fuera de UP:

La Unión Cívica Radical (UCR), socia fundadora de JxC, tiene a los precandidatos a vicepresidente de las dos fórmulas de ese frente. También están ahí la CC-ARI de Elisa Carrió y el GEN de Margarita Stolbizer, escinciones del radicalismo, mientras que un sector, resabios de la Concertación Plural que se formó en 2007 y se expresó en la fórmula Cristina-Cobos, está en UP a través de Forja y otros sellos.

El Partido Socialista Popular --que en 1983 compitieron, respectivamente, con Guillermo Estevez Boero-Edgardo Rossi- y el Democrático -que fueron en alianza con los demócratas progresistas, cuya fórmula fue Cerro-Ponsati- confluyeron hace años en el Partido Socialista y como tal son parte de Hacemos por un País, aunque las franquicias bonaerense y porteña son parte de JxC. También hay un sector K que está en UP. Otro partido que compitió en 1983 que está en el espacio que encabeza Schiaretti es Partido Demócrata Cristiano (PDC), adonde también participa el Partido Autonomista Nacional (PAN) que en el 83 solo se presentó en Corrientes y no acompañó a ningún candidato a presidente.

El Partido Intransigente (PI); que propuso hace 40 años a Oscar Alende, está en UP acompañando como lo hace desde 2007 al kirchnerismo. Aunque no ha habido manifestaciones públicas por alguno de los dos precandidatos. Si lo habían hecho por Wado De Pedro, que finalmente no fue postulante presidencial. El Frente de Izquierda Popular del “Colorado” Jorge Abelardo Ramos es el único partido de aquella elección que desapareció. Renombrado como Movimiento Patriótico de Liberación en 1987, se disolvió por voluntad propia sumándose al PJ en 1994.

El Partido Federal sorprendió este año sumándose a UP. Ya no sigue la línea original de su fundador Francisco Manríque pero venía de ser parte de la alianza que acompañó a Roberto Lavagna en 2019. No ha habido respaldo público a ninguno de los dos precandidatos de la alianza oficialista. Socios del PF en el 83 en la Alianza Federal, la Unión Conservadora, renombrada, hoy rebautizada Partido Demócrata, logró personería después de muchos años y forma parte de LLA que sostiene a Milei.

El Partido Demócrata Progresista, PDP, que en el 83 fue en alianza con los socialistas democráticos forma parte de JxC. y desde 2015 acompaña al macrismo. A nivel nacional acompañan a Patricia Bullrich pero en Santa Fe, donde son fuertes, están con Horacio Rodríguez Larreta.

El Partido Comunista (PC) es, desde hace años, aliado del PJ y este año forma parte de UP donde apoya la candidatura de Juan Grabois. Un desprendimiento llamado Partido Comunista Extraordinario (PCCE), en cambio, apoya a Sergio Massa, al oigual que los maoístas del PCR. En 1983, todos apoyaron, por afuera, la fórmula Luder-Bittel.

El Movimiento al Socialismo (MAS); renombrado Nuevo MAS, va solo por fuera del FIT donde están sus desprendimientos, el PTS, y el MST. Tambien También ahí confluye el Partido Obrero (PO), va a competir en las PASO, aunque en el camino perdió a Política Obrera que va con lista propia por afuera.

Por último, la UCeDé, el partido creado por Alvaro Alsogaray, se presenta en soledad con fórmula presidencial pero en algunos distritos como PBA y no sólo allí, forma parte de JxC y apoya a Bullrich.

