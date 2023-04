“El dólar va a seguir subiendo porque la inflación también”: el salto del blue en la exclusiva intimidad del Llao Llao

El clásico “A mi manera” en versión piano sonaba por los parlantes del lobby del hotel Llao Llao de Bariloche cuando los empresarios invitados al foro degustaban muffins con frutos rojos y cookies con chips de chocolate, acompañados de café y té a elección. Parecía una realidad paralela a los títulos periodísticos que se hacían eco del nuevo salto del dólar blue a $420. Un invitado al exclusivo evento bromeó con el “dólar L-Gante”, por el estilo de cumbia del famoso músico.

“El dólar va a seguir subiendo porque la inflación va a seguir subiendo”, vaticinó un importante hombre de negocios durante un break en la cargada agenda de charlas y ponencias de la segunda jornada del foro empresarial. Ya habían pasado por el escenario principal Patricia Bullrich y Javier Milei, y se aguardaban las palabras de María Eugenia Vidal, Gerardo Morales y –para la cena– Horacio Rodríguez Larreta.

Cobijados del frío exterior –el termómetro apenas pasó los cinco grados en todo este martes–, los más de cien empresarios que estaban muy lejos de los arbolitos de la city porteña, incluso de los del centro de la ciudad rionegrina intentando seducir a los turistas chilenos y brasileños que hay. “El dólar es una cuestión psicológica de la gente”, afirmó otro de los popes involucrados en la organización del “Davos vernáculo”.

El foro está organizado por once grandes empresarios, encabezados por Eduardo Elsztain –dueño del emblemático hotel y presidente del grupo desarrollador IRSA–, Marcos Galperin –el hombre más rico del país y cofundador de Mercado Libre–, y Guibert Englebienne y Martin Migoya –de Globant–. Entre las firmas restantes están Agustin Otero Monsegur, Carlos Miguens, Carolina Castro, Federico Braun, Karina Román y Luciano Nicora.

“Nos preocupa el tema monetario, estamos en medio de un año difícil”, comentó uno de ellos, cuando finalmente la divisa norteamericana se estacionó en $418. En paralelo a la noticia cambiaria, otro de los corrillos en los pasillos del Llao Llao fue la sorpresiva renuncia de Antonio Aracre, ahora ex jefe de asesores de Alberto Fernández.

Fue entonces inevitable que los dos hechos de la jornada se concatenen en el foro con las próximas elecciones, más cuando al evento solo asistieron precandidatos opositores. “Juntos por el Cambio debería quedarse sentado esperando que pierda el Frente de Todos, pero entre ellos también se pelean, así que no sé”, planteó una voz empresaria, que salió por arriba ante la pregunta sobre a quién había aplaudido más, si a Bullrich o Milei.

“Aplaudo cosas a Milei y desapruebo otras, igual que a Patricia, pero no me fascinan ninguno de los dos”, se excusó. Hubo quienes, sin embargo, le pidieron selfies al economista ultraliberal.

En este escenario de dólar ascendente, el diputado libertario intentó convencerlos sobre su plan de dolarización a través de la eliminación del Banco Central, mientras la ex ministra habló de un levantamiento del cepo de manera inmediata, pero reservándose el detalle de cuándo tendría que hacerlo.

Menos grandilocuentes parecen los planes de Vidal y Larreta, que comparten a Hernán Lacunza como cerebro económico. “Hoy fue un día difícil para la Argentina. El dólar volvió a subir y sabemos que cuando eso pasó, eso es más inflación y más pobreza. No es gratis. Hay preocupación no sólo por el día de hoy, sino por lo que viene pasando”, planteó la ex gobernadora en diálogo con elDiarioAR y otros medios al salir de su exposición ante los empresarios.

En el equipo del radical Morales tampoco esquivaron la noticia del día, apenas aterrizados en Bariloche luego de un “rally” aéreo. Un avión privado recogió a Eduardo Levy Yeyati en Buenos Aires, de allí viajó a Jujuy para recoger al gobernador y luego hizo escala en Mendoza para cargar combustible. El periplo obligó al precandidato de la UCR a posponer su exposición de este martes para la mañana del miércoles.

“Cada dos por tres se despierta el dólar, pero la dolarización hoy es una salida ‘mágica’”, planteó una boina blanca calificada. Su propuesta plantea la eliminación del cepo pero bajo ciertas condiciones de estabilización previa, para evitar “un pánico en la gente”. “Hoy al cepo lo sacas en doce meses”, dijo la fuente consultada, que imaginó la unificación de la divisa a la cotización al MEP, que este martes cerró $411.

Aunque el foro funciona como una burbuja frente a la acelerada crisis socioeconómica, los empresarios intentaban taclear a los precandidatos. “Acá hay 140 tiburones”, los graficó uno de ellos. Uno de los invitados, que cuenta con una cartera de miles de empleados, insistió en defender a “su gremio”, mientras sus colegas se abalanzaban a las mesas de delicatessen caseras, sin traje y corbata, sino de elegante sport: jean, zapatillas, camisas suelta y chalecos inflables: “En la Argentina cuando uno dice empresario se imagina a un señor gordo, fumando habano y rodeado de minas, pero estamos muy lejos de eso. Es una palabra maldita, por eso a mi me gusta decir que somos emprendedores”.

MC