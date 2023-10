El ex secretario de DDHH Claudio Avruj dijo que votará a Milei

El exsecretario de derechos humanos Claudio Avruj aseguró hoy que no va a ser “neutral” en el balotaje del 19 de noviembre y confirmó que va a votar al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, frente al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, con el argumento de que este último “representa al kirchnerismo”.

Asimismo, sostuvo que de Milei lo separan “infinidad de cosas” y estimó que “muchas de sus propuestas pueden ser neutralizadas si el Congreso actúa con seriedad y responsabilidad”.

“Fueron días de mucho pensar. No es una posición cómoda la que Argentina me pone en estas elecciones. Pero no seré neutral. No puedo votar a Massa. Representa el kirchnerismo, y son ellos quienes pactaron con Irán. El mismo que nos puso dos bombas y el que hoy está con Hamas”, señaló Avruj en su cuenta oficial de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

El presidente Honorario del Museo del Holocausto sostuvo que esto “no es menor” y que no va a olvidar “que Irán y Hamas anhelan la destrucción de Israel y la muerte de todo judío” al referirse al conflicto en Medio Oriente.

“Son enemigos de Occidente. Yo digo: quienes con ellos se asocian son cómplices”, argumentó en su posteo a pesar de que tanto el presidente Alberto Fernández como Sergio Massa repudiaron el ataque de Hamas y se refirieran como “organización terrorista”.

“Me separan de Javier Milei infinidad de cosas que dije públicamente, pero sé que muchas de sus propuestas pueden ser neutralizadas si el Congreso Nacional actúa con seriedad y responsabilidad”, añadió Avruj.

A pesar de las posturas negacionistas expresadas por los dirigentes de LLA, el exsecretario de derechos humanos durante el gobierno de Mauricio Macri recordó que hace 20 años forma parte del PRO cuando la fuerza “aún era Compromiso por el Cambio” y destacó que eligió “convencido acompañar a Patricia Bullrich” en su candidatura presidencial.

“Y lo seguiré haciendo en este nuevo capítulo. No la abandonaré pues reconozco su liderazgo, valentía en éstas horas”, añadió.

No es la primera postura del exfuncionario que genera polémica en materia de derechos humanos, dado que en 2017 Avruj expresó estar “de acuerdo” con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar el cómputo del 2×1 en casos de delitos de lesa humanidad, pero ante las grandes movilizaciones que se generaron en rechazo a ese fallo, el funcionario se retractó de sus dichos.

Por su parte, Milei mantiene una postura negacionista en derechos humanos que quedó explicitada durante el primer debate presidencial cuando sostuvo que “no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753”.

“Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos”, había dicho Milei en una exposición que tuvo semejanzas con las últimas palabras que pronunció el almirante de la Armada Emilio Massera en el Juicio a las Juntas de Comandantes de la última dictadura cívico militar.

En la misma línea, su compañera de fórmula Victoria Villarruel defiende una postura de “memoria completa”, llegó a organizar charlas con el dictador Jorge Videla -según denunció el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti- y mantiene un ataque constante a los organismos de derechos humanos.

“Es un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo”, llegó a asegurar sobre la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

CRM con información de la agencia Télam