Massa dilata el proceso de juicio político contra la Corte para evitar coletazos en la campaña

A pedido del candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, el kirchnerismo se encamina a dilatar el dictamen de acusación en el proceso de juicio político contra la Corte Suprema para evitar coletazos en la campaña electoral, según admitió el tigrense y confirmaron fuentes directas de la comisión parlamentaria a elDiarioAR.

En otra de sus recurrentes marchas y contramarchas de discurso y acción, Massa intentó despegarse de la avanzada del Frente de Todos contra los cuatro ministros del máximo tribunal. “Vamos a ver” si avanza el proceso de juicio político, dijo al periodista Luis Majul en una entrevista en LN+ el domingo por la noche.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 13 para analizar los descargos del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y su colega Carlos Rosenkrantz, quienes respondieron a las acusaciones del oficialismo por tres casos: “2x1 - beneficios a genocidas”, “coparticipación” y “Consejo de la Magistratura”. Los integrantes de la comisión también deben cumplir con la formalidad de esperar si los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se presentarán este martes presencialmente a responder los cargos, algo que todos descartan que suceda, tanto en el Congreso como en la Corte.

El presidente Alberto Fernández ya dio el primer paso para extender el plazo a favor de Massa: decretó que las sesiones ordinarias del Congreso se extenderán hasta el 9 de diciembre, dándole más tiempo al oficialismo: ahora la fecha del 17 de noviembre se extiende hasta el 30 de noviembre, después de la segunda vuelta electoral. El reglamento exige que los dictámenes se presenten hasta 10 días antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

Contrarreloj

El Frente de Todos no tiene salida: impulsó el juicio político en pleno año electoral y los tiempos se acortan. Massa intervino a su favor y cambió los planes del kirchnerismo: la Cámara de Diputados había anunciado oficialmente en su sitio web que el dictamen de acusación contra los jueces de la Corte estaría listo entre el 13 y el 17 de noviembre, la semana previa al balotaje. Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR, fuentes directas del oficialismo en la comisión aseguraron este lunes que “no hay fecha de dictamen”.

El candidato y ministro de Economía dijo el domingo por la noche en una entrevista con Luis Majul, en LN+: “Le pedí a las autoridades de la Cámara (presidida por Cecilia Moreau) y de la Comisión (presidida por Carolina Gaillard) que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque entre otras cosas, la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”. La decisión de postergar el dictamen no podría haber ocurrido sin el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita sino que hace a la vida de la gente. Sergio Massa — Sobre el proceso de juicio polític a la Corte Suprema.

“Además -dijo- cambia la composición del Congreso”. El dictamen de acusación que debe elaborar la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se presenta luego ante el pleno de la Cámara baja para que todos los diputados analicen las acusaciones y decidan si se inicia el juicio político.

Massa reconoció también que hizo los planteos durante el jueves y viernes de la semana última y se despegó de las acusaciones contra los jueces que no sólo impulsa el kirchnerismo sino también los dos diputados del Frente Renovador en la comisión, Ramiro Gutiérrez y Micaela Moran.

Cuando Majul le insistió para que definiera si estaba a favor o en contra del juicio político a la Corte, Massa evitó dar definiciones y aseguró: “No conozco los planteos, es un tema del poder Legislativo”. Luego dijo: “Después del 19 de noviembre voy a ponerme a leer los fundamentos” y “voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita sino que hace a la vida de la gente”.

Siguió: “Once años, un juicio de adopción; cinco años, un juicio laboral; cuatro años, una convocatoria; once años, un amparo de una empresa de transporte para no permitir la competencia económica con otras empresas de transporte; cinco años, expediente de juicios en los que el Estado tiene por recaudar US$4.000 millones de impuestos no pagados. A mí el tema que más me interesa mirar es el de la Justicia al servicio de la gente”.

Massa y Milei

“Lo que ambos candidatos tienen que definir es muy simple: si van a dar libertad de acción a la Corte o van a seguir teniendo de rehenes a los jueces con el juicio político”, dijo a elDiarioAR la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica), integrante de la comisión.

“Va a haber dictamen de acusación, pero ellos saben que no tienen ni tendrán los dos tercios de los votos en el recinto de la Cámara de Diputados. Por eso mismo: si quieren respetar las instituciones, que envíen el dictamen de acusación para que sea tratado por el pleno en marzo de 2024 y se rechace. Se va a archivar y se termina el intento de juicio político”, afirmó Oliveto. “De otra manera, lo que va a suceder es que el kirchnerismo va a dictaminar contra los jueces en la comisión de Juicio Político, va a enviar el dictamen a la Cámara y el próximo presidente va a tener ese dictamen bajo la manga, sin mandarlo al recinto, durante los tres años que le permite el reglamento”, agregó la aliada de Elisa Carrió.

“Massa, con sus diputados, pareciera decir que no cree en la independencia del Poder Judicial”, concluyó Oliveto.

La oposición presentaría otros dos dictámenes. Por un lado, el de Juntos por el Cambio, que tiene su propia interna, no sólo en torno al balotaje y el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei. Dentro del bloque opositor, los diputados de la Coalición Cívica impulsan acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y desmanejos en la Corte contra el juez Lorenzetti, que el resto del espacio no acompaña. A pesar de las diferencias, trabajan en un único dictamen que rechace los cargos impulsados por el oficialismo y contemple un apartado con la posición del espacio que representan Oliveto y Juan Manuel López. Habrá un dictamen individual del diputado “Topo” Rodríguez (Consenso Federal, lavagnismo), quien rechazará todos los cargos, incluidos los del espacio que representan Oliveto y López (CC).

ED/DTC