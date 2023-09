Massa, la generosidad de los Fernández y la manufactura de la “unidad”

“Alberto estuvo muy bien, buen discurso y muy buena actitud”. Sergio Massa habla de Fernández, el presidente, con quien compartió horas atrás un acto en Avellaneda. Hacía tiempo no estaban juntos en un acto de gestión que, con el ministro-candidato, se traduce como acto de campaña. Massa, que atravesó meses de “guerra fría”, de altísima temperatura, con Fernández, despliega un agradecimiento y, por alguna razón que no termina de quedar clara, la extiende a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“La generosidad que tienen los dos conmigo no tiene precio: me regalan la centralidad en un gobierno que no es mío”, plantea Massa en una ronda con el puñado de funcionarios y dirigentes que lo acompañan a su gira por Neuquén, la primera escala patagónica de la campaña de UP, donde mostró una postal que encaja en su industria política preferida de estos días: gestar, sobre la hipótesis de que le toque jurar el 10 de diciembre como presidente, un gobierno de “unidad nacional”. “Solo De la Sota y Lavagna fueron tan generosos”, dice sobre la actitud de los Fernández.

En ese corro, Massa contó que charló con la vice luego de su discurso, y elogió que fue la que mejor entendió, y explicó, lo que él quiso trasmitir cuando envió al Congreso -para abrir la discusión legislativa- una separata con beneficios y exenciones de alto impacto fiscal. “Fue fabuloso el video que subió a Tik-Tok”, opina. Massa cementa el contenido de sus frecuentes conversaciones con la vice. “Cristina aspira a un lugar de respeto”, dice y repite el mantra de que el 25 de mayo, en Plaza de Mayo, ella inició el proceso para un recambio en la conducción del peronismo, una transición hacia la generación de “los hijos de la democracia”.

En Neuquén, Fernández se mostró con el gobernador Omar Gutiérrez (MPN), el gobernador electo “Rolo” Figueroa (MPN disidente), el mandatario electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck (provincial de lazos con el cristinismo) y Darío Martínez, jefe del PJ neuquino. Si se mira el mapa de la elección provincial, Figueroa, el MPN y el PJ, que fue con la marca Frente de Todos Neuquino, acumularon el 85% de los votos. En la PASO presidencial, UP quedó tercero con 20%, a 2 puntos de JxC y a 19 de Javier Milei. ¿Cómo impactará, en 22-O, el respaldo de los tres actores y sus espacios políticos?

Massa asume, en privado, que Neuquén es el territorio más complejo de la Patagonia, una región en la que el 13-A se impuso La Libertad Avanza (LLA). “Ya dimos vuelta casi todas las provincias”, dicen cerca del candidato y apuestan a que el paquete de medidas que tomó la última semana, en particular la eliminación de Ganancias para la Cuarta Categoría, impacte en el escenario electoral. Sobre esas y otras medidas, en el equipo massista proyectan una mejora electoral. “El sur quedó pintado de violeta, lo vamos a pintar toda de azul”, dicen los operadores.

Señales

Massa, en el oficio de candidato y ministro, que combina campaña con medidas de gobierno -desde Neuquén anunció el “dólar Vaca Muerta” para el sector hidrocarburífero- encontró un eje sobre el cuál hilvanar casi todo su discurso: la conformación de un gobierno de “unidad nacional”. La manufactura de esa propuesta es propia y se nutre de varios elementos. Massa habla de sumar a funcionarios de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de la gestión cordobesa de Juan Schiaretti. Cuando le preguntan si convocaría al jefe de Gobierno para que integre su gabinete, se excusa y dice que no quiere dar nombres.

Para el candidato, la “unidad nacional” es una llave que va más allá de los partidos, que debe abarcar sectores -tanto empresarios como de ONG's- y que, en términos políticos, empezó a tejer en persona. Massa cree que los acuerdos de cúpula no derraman hacia los votantes y por eso, le habla más a los votantes de la UCR que a los dirigentes, aunque a estos les manda permanente mensajes. Su última propuesta fue que propondrá, si llega a presidente, que la mitad del directorio del BCRA se designe a propuesta de los partidos de la oposición.

En el Debate presidencial, anunciará a los dos funcionarios de una futura e hipotética presidencia massita: al titular del BCRA, que sería Leo Madcur, y al jefe del equipo económico, sobre quien se tejen teorías de todo tipo. Una, incluso, que parece alocada: que Massa le ofrezca a Carlos Melconían, el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, un lugar en su gabinete en caso de ganar la elección.

PI