Mauricio Macri volvió a pedir el voto por Javier Milei a pesar de que es, según dijo, “una incógnita”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a pedir el voto por Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa, inclusive a pesar de que, según dijo, el candidato de La Libertad Avanza es “una incógnita” y que no se sabe “lo que va a hacer”.

“No creo que esta discusión sea Milei sí Milei no. Es cambio sí cambio no. Es Massa sí Massa no. Milei es una incógnita, no gobernó, no mintió, no robó. No sabemos lo que va a hacer. La certeza está en todo lo que hizo Massa. Es continuar con este sendero decadente o introducir un cambio dándole una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado”, dijo el exmandatario nacional, en una entrevista que le concedió al periodista Jorge Lanata para el programa Periodismo Para Todos (PPT), que se emite los domingos a la noche en El Trece.

Macri dijo que mantuvo un encuentro con Milei, una “segunda reunión física con él”, que “fue muy buena”, porque él “demostró estar sumamente abierto a recibir todo tipo de colaboración”. Dijo que Milei “es una persona muy abierta” y que el postulante libertario le dijo: “Respeto a mucha gente que gobernó con ustedes y siento que me pueden ayudar”.

Macri también se refirió a la interna de Juntos por el Cambio en que se enfrentaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “No logré convencerlo a Horacio en tiempo y forma de que se bajase. La propuesta que él planteaba de la cosa 'amplia' que incluía gente que han sido parte del problema, no era lo que la gente veía y eso desdibujó y llevó a que Milei se llevase la imagen del verdadero cambio, cuando Patricia también tenía una visión de cambio muy potente”.

El expresidente y líder del PRO defendió el acuerdo con el candidato de LLA y cuestionó al radicalismo. “¿No se puede evitar el fanatismo en la discusión de qué hacer?”, le preguntó Lanata al inicio del reportaje, a lo que Macrí respondió: “No sé, fanatismo o convicción y pasión. Cuando presenté mi libro dije ‘somos el cambio o no somos nada’. Vengo trabajando desde hace 20 años, siempre pensando que como sociedad podemos cambiar. El 63% de la gente dijo que quiere un cambio profundo. Hay que seguir ese camino, no nos queda otra”.

Sobre los radicales que se posicionaron del otro lado de su vereda, aseguró: “Los radicales no son solamente los que hablan, son muchos más. [...] Yo trabajé, como presidente, con varios de ellos como gobernadores e hicimos cosas maravillosas. No creo que haya que generalizar”. “En el 2015 todos querían un gobierno honesto, prolijo, educado. Hoy la sociedad giró, quiere la cultura del trabajo primero. Emprender y la meritocracia primero”, dijo diferenciando el escenario del 2015 y el actual.

Para Macri, “es momento de parar al kirchnerismo porque si no, el país irá a la decadencia” e insistió en que “Massa es seguir con un camino de destrucción”.

AB/JJD

Con información de NA