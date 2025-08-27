Milei habló por primera vez sobre los audios de Spagnuolo: dijo que “todo es mentira” y que lo llevará a la justicia

El presidente Javier Milei se refirió este miércoles por primera vez a los audios filtrados en que el extitular de la agencia de discapacidad hablaba sobre presuntas coimas en el Gobierno. “Todo lo que dice es mentira” fue la breve frase que dijo el Presidente sobre los dichos de Diego Spagnuolo, un hombre que fue de su estrecha confianza y que, a la vez, lo representó como abogado en distintas causas.

Milei habló en medio de una caravana que encabezó en el corazón del conurbano bonaerense, en Lomas de Zamora, y poco antes de que se desaten incidentes entre manifestantes que reclamaban por los recortes en discpacidad.

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, dijo Milei ante una consulta de C5N.

El Presidente y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, encabezaban una caravana como parte de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Fue entonces cuando, al llegar a la altura de la Plaza Grigera, un grupo de personas arrojó piedras contra la camioneta que trasladaba a los hermanos Milei, quienes tuvieron que ser evacuados de urgencia.

Es la primera vez que el Presidente se refiere al tema en público ya que, a pesar de haber encabezado varios actos, había evitado mencionar la causa derivada de los audios de Spagnuolo.

Hasta ahora, solo la defensa del Gobierno habia recaído sobre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los que se sumaron también dos de los mencionados en los audios, Lule Menem, segundo de Karina Milei, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

Tras las agresiones que sufrió en la caravana, el Presidente publicó en X un mensaje en el que acusa al kirchernismo por los incidentes. “Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”, escribió Milei.

