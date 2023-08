PASO 2023: Argentina define a los candidatos que competirán en octubre

20:18 h

A las 20 el Teatro Verdi de La Boca aún espera el caudal de militantes y la llegada de su candidato, Juan Grabois. La primera en llegar fue la candidata a diputada nacional, Fernando Miño. “Estamos contentos con la elección que impulsamos”, aseguró la candidata. Miño también se refirió a los hechos de violencia de los últimos días. “Agradecemos tener a un referente como Juan que repudio lo sucedido tan enérgicamente”, dijo.

Las banderas del Gauchito Gil, Eva Perón y Manuel Belgrano desplegadas desde los palcos del teatro se encolumnan en una sola con una frase: “No se puede defender lo que uno no ama y no se puede amar lo que uno no conoce”.

Se estima que el precandidato a presidente por Unión por la Patria llegue al rededor de las 20.30.