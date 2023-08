Patricia Bullrich sobre Larreta: “Me llamó y me felicitó”

En un escenario todavía difuso, la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró esta noche que haber recibido un llamado de su competidor, Horacio Rodríguez Larreta, felicitándola por un supuesto triunfo en la interna partidaria.

“ Sí, ya me llamó, me felicitó”, dijo mientras llegaba cerca de las 22:30 al búnker de JxC en Parque Norte y cuando todavía no se conocían resultados oficiales.

“Ya estamos coordinando todo”, siguió al ser consultada sobre el encuentro con el jefe de Gobierno porteño . Y afirmó que “por supuesto” subirán juntos al escenario.

También se refirió al inesperado resultado electoral del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei. “Es una muy buena elección. Defendió buenas ideas. Pero fue sorprendente el número que sacó”.

MG