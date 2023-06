“Nos van a hacer perder a todos”: la ira de los gobernadores con Alberto y Cristina

“Va a ganar Bullrich y a me va a intervenir la provincia”. El nivel de pánico se sintetiza en la frase que escribe un gobernador peronista. Estuvo, como el resto de los jefes peronistas del interior, en la videollamada grupal en la que Gerardo Zamora y Raúl Jalil, mandatarios de Santiago del Estero y Catamarca, detallaron el avance y el resultado de las charlas que tuvieron durante el jueves en CABA, raid que incluyó a Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner.

El jueves caótico de Wado, la ansiedad de Manzur y el ruido que lastimó el anuncio

Más

El alerta oficia como oráculo terrible pero probable: que Unión por la Patria perderá la elección y que Patricia Bullrich, luego de derrotar a Horacio Rodríguez Larreta en la primaria de JxC, se convertirá en la próxima presidenta. Ese multiverso se construye, dicen los gobernadores, a partir de un hecho fáctico: que el peronismo vaya a las PASO con dos ofertas que, tal como están, derivarán en una interna “feroz y sanguinaria”, según define otro mandatario.

“Nos van a hacer perder a todos”, advierte un gobernador, por teléfono. “Si ya saben cómo termina esto ¿Se olvidan que hicieron una PASO en Buenos Aires, y por eso perdieron la provincia y lo hicieron perder a Scioli la presidencial?”, sostiene. Aparece, de fondo, un asunto instrumental más que político: la incapacidad de la conducción atomizada del Frente de Todos por sentarse a negociar un formato para evitar una crisis que, entienden, puede ser monumental.

“Dos tipos tuvieron que viajar 2000 kilómetro para hablar con los dos cuando ellos están a 10 cuadras”, apuntó. Refiere a la falta de diálogo entre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, y a la intervención, sobre la hora, de Zamora y Jalil, en representación de los demás gobernadores, para tratar de que haya una negociación para evitar una primaria.

Unidades

Ponen sobre la mesa una variable: si bien consideran difícil, sino imposible, que Daniel Scioli se baje apuestan a que haya una negociación entre los Fernández para que la boleta el albertismo -leáse “el gobierno”- le saque el respaldo al embajador en Brasilia. “Daniel sino quiere que no se baje, pero que Alberto diga que ese no es su candidato y listo”, propone un mandatario como si fuese un trámite sencillo.

“Traiganmé alguien que mida más de 30 puntos y yo hablo con Daniel”, le dijo el presidente a los gobernadores que lo fueron a ver a Casa Rosada el jueves, antes de cruzar la calle para ir a verse con Sergio Massa y, según confirman, luego reunirse con Cristina Kirchner. La idea que se conversó, según contó en público Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, fue que haya una lista de unidad: el candidato a presidente lo ponga Cristina y el vice lo aporte Alberto. Quintela fue más lejos y sugirió que el uno podría ser para Massa. La versión, desmentida en Rosada, era que Fernández propuso a Victoria Tolosa Paz. Ese acuerdo, si existió, todavía no prosperó. Esa versión, según un gobernador, la trasmitió Juan Manuel Olmos, que habla con los dos Fernández: Cristina y Alberto. Del entorno de Victoria Tolosa Paz, se negó que esa variable haya estado en el menú.

Renunciaron, de algún modo, a la lista de unidad para pedir lista mayoritaria pero que en esa mayoría esté incluido el presidente. El jueves, como se contó en elDiarioAR, los gobernadores estuvieron con Fernández, Massa y Cristina. Fernández, a su vez, salió una hora del radar para una “reunión política” que no se sabe cual fue. Anoche se especuló que se había visto con Massa. Otra teoría sugirió que se reunió, en el Senado, con Cristina. La segunda fue desmentida de manera tajante. Ayudamemoria: desmentir es más barato que confirmar.

El reproche a los gobernadores es que cada uno armó su hoja de ruta electoral, desdobló e hizo el cierre de quiso en su distrito, sin consultas con nadie y ahora piden intervenir en la rosca nacional. Juan Manzur lo hizo en persona: se sentó con Cristina Kirchner y acordó la vice. Dificil imaginar que eso pueda tener marcha atrás. Los gobernadores no reniegan, del todo, del tucumano pero entienden que es rápido y avanzó solo. “Juan juega a la mancha con los aviones”, dice uno para distender, todavía en shock por el tucumanazo de Manzur.

“Está todo abierto. La fórmula, cada lugar, todo”, guasapea un mandatario. Evita, para no caer en la trampa, decir que quieren a alguien en particular. Es decir: no quiere decir que su preferido es Sergio Massa en parte porque, entiende, el lanzamiento de Wado De Pedro ya hace irreversible que se pueda rediscutir ese lugar en la lista pero el dos todavía no se formalizó. “Wado con Juan es una fórmula para perder. Si encima hay PASO, estamos listos”. Muchos gobernadores ya ganaron la local pero deben poner en juego los diputados y senadores nacionales. Eso define, además, el poder de fuego del peronismo para resistir desde la oposición.

“¿Cómo vendemos dos candidatos? ¿Prefieren dos candidatos de 10 puntos, antes que uno de 40?”, tira matemática un mandatario que, sostiene, la campaña requiere orden y unicidad, y eso será imposible en la medida que haya una primaria.

PI