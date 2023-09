Renunció Martín Insaurralde tras el escándalo por sus lujosas vacaciones en Marbella

Martín Insaurralde renunció esta noche a la Jefatura de Gabinete bonaerense a través de una nota al gobernador Axel Kicillof, quien se la aceptó, después de darse a conocer unas imágenes que circularon este sábado de él junto a la modelo Sofía Clerici a bordo de un yate en Marbella, España.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, aseguró el ahora ex funcionario e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, según consignó su equipo de prensa.

En los posteos de Clerici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, pueden verse fotos de Insaurralde en un barco de lujo. También muestran al político mientras sirve champán y a la pareja en un almuerzo con langostinos con vistas al Mediterráneo.

La modelo mostró además contó que en estas vacaciones –con fecha aún no confirmada– compró carteras en Louis Vuitton y Chanel y un reloj en Rolex.

Noticia en desarrollo