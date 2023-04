Rodíguez Larreta, sobre la suba del dólar y la inflación: “Es un infierno, no se puede vivir más así”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este jueves que “no se puede vivir más así” y cargó contra la administración de Alberto Fernández a la que culpó de la escala del dólar paralelo y el elevado registro inflacionario de marzo.

Larreta criticó las "bravuconadas"de Bullrich y Milei, pero admitió que su discurso "puede parecer aburrido"

“Es un infierno, no se puede vivir más así”, precisó el referente del PRO en el marco del anuncio de la gratuidad de 80 trámites en la Ciudad, a la vez que añadió: “El problema con el dólar, la inestabilidad y la inflación no surgió esta semana”.

Asimismo, continuó: “Venimos de un Gobierno que no la pega, que no tiene un rumbo, que no dice a dónde vamos. Lo de esta semana es un episodio más. Teníamos 100% de inflación la semana pasada”.

Además, calificó de “dramática” la realidad económica y subrayó que la inflación “le come el bolsillo a la sociedad”. Sus dichos llegan luego de que el dólar “blue” alcanzó un nuevo récord de $423 y la inflación de marzo registró un 7,7%.

En compañía del ministro de Gobierno, Jorge Macri, en medio de las tensiones electorales de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta insistió además en que espera que el PRO pueda acordar un candidato único del espacio para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad.

“Respecto de las candidaturas, mi posición es que tenemos que trabajar en tener un candidato único del PRO”, afirmó ante la mirada atenta del ex intendente de Vicente López.

La interna de la coalición opositora está marcada por las intenciones de tres funcionarios de la gestión que quieren sucederlo en la gobernación: el ministro de Salud, Fernán Quirós; la titular de la cartera de Educación, Soledad Acuña y Jorge Macri.

Por su parte, el ministro de Gobierno reveló que mantiene diálogo con todas las partes del espacio, y destacó su intercambio cotidiano con Larreta. “Hablo con Mauricio (Macri). Con Horacio hablo más seguido, con Patricia (Bullrich) y María Eugenia (Vidal) y a todos los intendentes y los integrantes del espacio nos preocupa lo que está pasando con la economía”, señaló.

Siguiendo la tónica de Rodríguez Larreta, indicó: “No es un problema del futuro es del presente. Es ya una situación muy compleja. Ayer escuchaba a (el Jefe de Gabinete, Agustín) Rossi planteando que el próximo Gobierno va a devaluar. Los que están devaluando son ellos. Todos los días le destrozan el bolsillo a la clase media”.

Los discursos de ambos referentes opositores fueron en el marco de la gratuidad de más 80 trámites en la Ciudad. Según indicó el jefe de Gobierno, su intención es “aliviarle el bolsillo a los argentinos”, y detalló que se destaca la emisión de partidas y certificados por parte de Registro Civil que, actualmente, tienen un costo de entre $1000 y $1500, y la simplificación de los trámites en los Cementerios.

En referencia a los sectores productivos, señaló además que se podrá acceder de manera gratuita a las habilitaciones de establecimientos, los cursos de manipulación de alimentos para gastronómicos, las gestiones administrativas de taxis, remises y transportes escolares y los derechos de estudio, análisis y localizaciones referidas al código urbanístico de la Ciudad. La propuesta fue impulsada por la Subsecretaría de Hacienda e incluye 88 tasas impositivas que 80 dejarán de tener costo y el resto se eliminará.

“Los argentinos estamos agobiados. Cada día nos cuesta y nos trae malas noticias. No sabemos qué va a pasar con la inflación, no sabemos si nuestros hijos van a tener querer quedarse en el país y el miedo a perder el trabajo se suma a que a veces ni el sueldo alcanza”, concluyó Rodríguez Larreta.

Con información de NA.

