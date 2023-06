El senador Rubén Uñac fue presentado como candidato a gobernador de San Juan

El senador nacional peronista Rubén Uñac, hermano del actual mandatario Sergio Uñac, fue ungido esta noche como candidato a gobernador de la provincia de San Juan para las elecciones del próximo 2 de julio.

La Corte determinó que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de San Juan

El legislador será acompañado por Cristian Andino como candidato a vicegobernador, por la subagrupación Vamos San Juan, dentro del Frente de Todos que lidera el gobernador Uñac.

La presentación de la fórmula fue realizada este lunes en un acto partidario por el actual mandatario provincial, quien dijo que “Rubén y Cristian son la garantía de continuidad de este proyecto en la provincia”. Por su parte, el nuevo candidato a gobernador sostuvo que “pedimos unidad y que todos nos acompañen”.

La nueva fórmula oficialista para la gobernación sanjuanina fue el resultado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, después de un planteo del candidato opositor Sergio Vallejos Mini, determinó que una nueva postulación de Sergio Uñac hubiera sido inconstitucional.

El gobernador y el presidente Alberto Fernández repudiaron la medida del alto tribunal, pero la resolución debió ser acatada ya que es inapelable y entonces Uñac decidió ungir a su hermano menor como candidato.

Esta noche, Uñac volvió a cargar contra la Corte Suprema de Justicia por haber dispuesto su inhabilitación para presentarse para un nuevo mandato. Dijo que “en la elección del 2 de julio vamos a tener que fortalecer desde San Juan las autonomías provinciales que se han vulnerado con una resolución judicial que nada tiene que ver con la voluntad de los sanjuaninos”.

Además, aseveró que los sanjuaninos “hemos sido víctimas de un proceso absurdo, ajeno a la provincia y a nuestros intereses, nos obstruyeron que elijamos democráticamente y no privaron de optar libremente por un proyecto que transformó a San Juan y lo hizo crecer, que igualmente fue ratificado (en las elecciones) el 14 de mayo”.

El gobernador explicó que “en su fallo la Corte reconoce que la Constitución provincial no me impide ser candidato”, pero “fueron a buscar alguna cosa de la Constitución Nacional para impedir que fuera candidato”. De todos modos, afirmó que “el 14 de mayo, con el triunfo de nuestra agrupación Vamos San Juan, los sanjuaninos ratificamos que los sanjuaninos somos mansos pero no estúpidos”.

Sergio aseguró que la figura de su hermano Rubén Uñac “es la garantía de continuidad de este proyecto político en la provincia de San Juan” y que su candidato a vice, Cristian Andino, “es el ejemplo de un municipalismo ordenado, transparente y transformador”.

El fallo de la Corte Suprema

La semana pasada, el gobernador Uñac fue inhabilitado por un fallo de los jueces supremos con el voto de los Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, en sintonía con lo que había dictaminado el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal.

Las elecciones sanujaninas estaban previstas para el 14 de mayo pasado, pero una medida cautelar de la Corte suspendió el comicio, sin alterar la votación de diputados, intendentes y concejales. En esa contienda, el oficialismo tuvo un importante triunfo, ganando 15 de las 19 intendencias que tiene San Juan y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

El Tribunal Electoral Provincial convocó a elecciones para próximo domingo 2 de julio, donde algo más de 600 mil sanjuaninos estarán habilitados para definir quienes serán el gobernador y el vicegobernador desde el 10 de diciembre.

Durante todo el fin de semana, el mandatario provincial mantuvo una serie de reuniones con distintos dirigentes y sectores del Frente de Todos y definió que su hermano, dos veces diputado nacional, vicegobernador de José Luis Gioja y actual senador nacional, lo reemplace en la fórmula.

LC con información de agencia Télam