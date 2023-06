La Corte determinó que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de San Juan

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, está inhabilitado para pelear por su reelección en las próximas elecciones provinciales.

La decisión fue firmada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro Juan Carlos Maqueda. Quien no no votó en fue Ricardo Lorenzetti por no haber intervenido en la cautelar qué pidió la medida.

Los jueces suspendieron a principios de mayo las elecciones en la provincia de San Juan, al hacer lugar a medidas cautelares solicitadas por la oposición en la provincia, que planteaban que la candidatura de Uñac no respeta la alternancia reglamentada en la Constitución sanjuanina. Los planteos opositores buscan impedir que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo, uno como vicegobernador (2011-2015) y tres como gobernador (2015-2027). Tras la suspensión, el tribunal debe fallar sobre este último planteo.

Según señalaron los jueces, “la habilitación para una reelección potencialmente indefinida pues siempre podría ser reelecto para el cargo que no posee lo que, como se dijo, colisiona con la forma republicana de gobierno, según la establece la Constitución Nacional. El ciudadano Sergio Mauricio Uñac, de ser habilitado, ya estaría incurso en el supuesto prohibido por el artículo 5° de la Ley Suprema por cuanto resultó elegido vicegobernador para el período 2011-2015, luego gobernador para el período 2015-2019 y nuevamente gobernador para el período 2019-2023, ocupando tales cargos de forma íntegra y consecutiva. Es decir, la habilitación de una nueva candidatura implicaría validar su aspiración de acceder a un cuarto mandato consecutivo, totalizando —en caso de ser elegido— dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales”.

