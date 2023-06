La Corte se reúne con la reelección en San Juan en la agenda y ya debate sobre Formosa y los intendentes

Los jueces de la Corte Suprema se reúnen este jueves desde las 10 en su habitual encuentro de acuerdo, por lo que se esperan nuevas sentencias del máximo tribunal. La decisión sobre si el gobernador Sergio Uñac podrá presentarse nuevamente como candidato en San Juan está sobre la mesa de los ministros, confirmó a elDiarioAR una alta fuente del Palacio de Justicia.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro Juan Carlos Maqueda suspendieron a principios de mayo las elecciones en la provincia de San Juan, al hacer lugar a medidas cautelares solicitadas por la oposición en la provincia, que planteaban que la candidatura de Uñac no respeta la alternancia reglamentada en la Constitución sanjuanina. Los planteos opositores buscan impedir que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo, uno como vicegobernador (2011-2015) y tres como gobernador (2015-2027). Tras la suspensión, el tribunal debe fallar sobre este último planteo.

Los tres jueces que integran la mayoría del tribunal ya tienen una decisión tomada con respecto a la candidatura de Uñac, de acuerdo a fuentes consultadas en la Corte. Aunque no adelantaron el resultado, la decisión de suspender la elección y hacer lugar a los planteos de la oposición adelantan un escenario desfavorable para el actual mandatario, sostuvo una de las personas con conocimiento directo del caso.

El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se encontraba este miércoles por la tarde analizando el expediente de San Juan, que acababa de regresar de la Procuración General de la Nación con el dictamen del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal. La opinión del Procurador no es vinculante, pero los ministros de la Corte le enviaron el expediente para que lo analizara. Casal sostuvo que la postulación de Uñac es inconstitucional.

Si bien Lorenzetti aún no opinó sobre San Juan porque no se encontraba en Buenos Aires cuando el trío de la mayoría suspendió las elecciones en la provincia, el ex presidente del tribunal tiene una postura ya conocida en otros casos similares sobre mandatos consecutivos, como los de Santiago del Estero y Río Negro.

La Corte también suspendió las elecciones en Tucumán para analizar un planteo similar de la oposición en la provincia contra la candidatura del ex jefe de Gabinete y gobernador tucumano Juan Manzur, quien se candidateaba como vicegobernador en busca de un quinto cargo en el Ejecutivo provincial: es gobernador desde 2015, es decir, que va por su tercer mandato, y además había sido vicegobernador entre 2007 y 2015.

Sin embargo, Manzur renunció a su candidatura para reanudar los comicios planificados en su provincia -serán el 11 de junio-. Uñac, en cambio, ratificó su postulación y pidió celeridad a la Corte.

El fallo de la Corte en ambos casos desató fuertes críticas del oficialismo, que afirmaron que el tribunal se inmiscuye en cuestiones electorales para favorecer a la oposición al peronismo. Los jueces del tribunal hablaron del deber “republicano” de “desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder”.

Lo que se viene

En la Corte, los jueces deberán también decidir sobre otros dos casos sobre reelecciones en el poder: el del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Aquí, las cartas no están echadas y el debate será más intenso y profundo, adelantó una fuente directa del tribunal.

El caso de Formosa tiene una diferencia clara con el de San Juan y Tucumán, Santiago del Estero y Río Negro. La Constitución formoseña habilita la reelección de gobernador y vicegobernador sin especificar un límite temporal. Dicha norma limita a la Corte Suprema de la Nación de intervenir sobre un planteo de inconstitucionalidad sin poner en discusión el federalismo y la autonomía provincial.

Aún así, Fernando Carbajal, diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y precandidato a gobernador en Formosa, solicitó a la Corte que declare inconstitucional la candidatura de Insfran, que gobierna la provincia desde 1995 y apuesta a un nuevo mandato. Formosa debe elegir gobernador este 25 de junio.

Carbajal sostiene que el artículo 132 de la Constitución formoseña, que habilita la reelección sin especificar límite temporal, es “ambiguo”.

Insfrán instruyó a la Fiscalía de Estado de la provincia para rechazar dicho planteo ante la Corte “en defensa de la autonomía y la democracia”.

La discusión en el máximo tribunal en torno a Formosa ya comenzó y el debate entre los jueces se centra en si la Corte debe o no intervenir cuando la Constitución provincial habilita la reelección indefinida, confió a elDiarioAR una alta fuente en el Palacio de Justicia.

El procurador Casal ya dictaminó en el caso y sostuvo que la Corte no debe intervenir.

Intendentes

Antes de que finalice la semana, el jefe interino de los fiscales recibirá otro expediente de la Corte sobre el que debe dictaminar: un planteo para declarar la inconstitucionalidad de la norma que permite la re-reelección de los intendentes, senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires. La presentación solicita también la suspensión de las elecciones primarias hasta que se resuelva la constitucionalidad o no de la ley.

El caso fue presentado ante la Corte por el presidente del partido País, Oscar Alva, quien planteó que de los 135 intendentes en la provincia de Buenos Aires, 91 tienen al menos dos períodos consecutivos en el poder (48 son jefes comunales de Juntos por el Cambio; otros 40 del Frente de Todos; y tres de partidos vecinalistas).

En 2016, el gobierno de María Eugenia Vidal impulsó la sanción de una ley provincial que limitó la reelección de los intendentes a un solo período. Pero a finales de 2021, la Legislatura bonaerense modificó la normativa para que la cuenta corriera a partir de 2019 y no de 2015, como planteaba la ley original. De esta forma, los intendentes y legisladores provinciales electos en 2015 y 2019 pueden volver a postularse en 2023.

Esta última modificación es la que Alva señaló como inconstitucional ante la Corte. El impacto político de un fallo que suspenda las PASO en el mayor distrito electoral del país reconfiguraría el mapa electoral, obligaría a decenas de candidatos a bajarse de sus listas e incidiría directamente en la elección a gobernador de la provincia. Ese es un efecto que los jueces de la Corte también comenzarán a analizar muy pronto.

ED