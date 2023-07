Tigre: Malena Galmarini pide a la junta electoral de UP que “autorice la candidatura” de Julio Zamora

La precandidata a intendenta de Tigre (UP) y titular de Aysa, Malena Galmarini, solicitó hoy a la Junta Electoral de la coalición oficialista que “autorice la candidatura y competencia” del actual intendente Julio Zamora, luego de que su postulación fuera impugnada, y aseveró que los vecinos de ese distrito bonaerense “son los que tienen el derecho de elegir”.

“Le pido a la Junta Electoral de Unión por la Patria que autorice la candidatura y competencia del Intendente, porque nuestros vecinos de Tigre, que quieren más para su futuro, son los que tienen el derecho de elegir”, escribió está mañana Galmarini desde su cuenta oficial de Twitter.

Amo a Tigre y a su gente como a pocas cosas en este mundo, y sé que puede volver a ser un lugar de referencia como lo fue con Ubieto y con @SergioMassa. Creo en la unión como mecanismo de suma de esfuerzos, pero también en la democracia y la competencia electoral como método para… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) July 1, 2023

Lo hizo luego de que la junta electoral de UP notificara a Zamora que no se podrá oficializar su postulación para competir en ese distrito con Galmarini, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, hasta que no desista de integrar las listas de otros partidos políticos.

Luego de la publicación de Galmarini, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, le dedicó un mensaje a su esposa: “Admiro tu amor por Tigre y por la patria. Tu valentía y generosidad. Aún en las decisiones en las que podemos tener miradas distintas”.

Aun en las decisiones en las que podemos tener miradas distintas. https://t.co/FJginkKdxE — Sergio Massa (@SergioMassa) July 1, 2023

En su posteo de hoy, Galmarini expresó: “Amo a Tigre y a su gente como a pocas cosas en este mundo, y sé que puede volver a ser un lugar de referencia como lo fue con (el exintendente Ricardo) Ubieto y con Sergio Massa” y agregó: “Creo en la unión como mecanismo de suma de esfuerzos, pero también en la democracia y la competencia electoral como método para dirimir liderazgos”.

En ese contexto, afirmó que si Zamora “quiere venir a las PASO de Unión por la Patria y competir abandonando las otras postulaciones que presentó en otros partidos políticos, bienvenido a las PASO”.

“Y si está dispuesto a acompañar a Massa, porque cambió de opinión en los últimos días, también bienvenido, porque nada más maravilloso para Tigre que un vecino nuestro sea Presidente”, dijo y le pidió a junta electoral de UP que “autorice la candidatura y competencia del Intendente, porque Nuestros vecinos de Tigre, que quieren más para su futuro, son los que tienen el derecho de elegir”.

Según la Resolución Número 12 de la junta electoral, la nómina de Zamora en ese distrito de la primera sección electoral fue observada “por triples precandidaturas en distintas agrupaciones políticas, en lista de precandidatos a intendente y a cargos municipales”.

De acuerdo al texto, el jefe comunal se encuentran registrado “ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, además de la presentación ante esta junta, y ante las agrupaciones municipales 'Tigre Comunidad de Vida' y 'Acción Comunal de Tigre'” y se le pide que “acredite” que desistió de ellas.

Así, UP fijó el jueves a la medianoche un plazo de cuatro días para que Zamora aclare la situación y luego habrá otros cinco días para resolver.

En los últimos días, cuatro funcionarios del municipio de Tigre renunciaron en disidencia con la estrategia de Zamora de inscribir en tres diferentes listas su precandidatura para un nuevo mandato, lo que generó acusaciones cruzadas entre el jefe comunal y el sector que lleva como postulante a Galmarini, quienes alertaron sobre la existencia de “una crisis interna” en el Ejecutivo local.

Zamora inscribió su precandidatura y una lista de concejales por tres partidos diferentes.

En primer término, presentó su precandidatura por dos partidos vecinalistas: Agrupación Vecinal Tigre Comunidad de Vida, creada por Zamora; y Acción Comunal, la fuerza política fundada por el ex intendente Ricardo Ubieto, que gobernó Tigre desde 1987 hasta su fallecimiento, en 2006.

La tercera lista inscripta por el actual jefe comunal fue dentro de UP, con la particularidad de que es una lista corta, solamente para intendente.

Como consecuencia de estos armados, renunciaron a sus cargos el secretario de Gobierno, Mario Alberto Zamora -hermano del intendente-; el secretario de Hacienda, Aníbal Mastroianni; el secretario de Protección Ciudadana, Pedro Ridosz; y el subsecretario de Redes Urbanas, Alberto Vegnaduzzi.

CRM con información de la agencia Télam