Hubo 63% de participación en las elecciones bonaerenses: se esperan los resultados para las 21

Cerró la votación en la Provincia de Buenos Aires para elegir cargos legislativos provinciales y municipales y se estima que participó cerca del 60% del padrón electoral. La elección, desdoblada de las nacionales, renovó 46 bancas de diputados y 23 de senadores, mientras que también se definieron concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

La Junta Electoral bonaerense confirmó que votó el 63 por ciento del padrón, luego del cierre de los comicios.

Al mediodía, alcanzaba apenas el 29,74% del padrón y hacia las 14 rondaba el 35%. Más tarde, a las 16, se informó que había votado el 50,5%, según los cortes parciales que hizo durante la jornada la Junta Electoral. Dicha tendencia generó preocupación en todos los espacios políticos como un síntoma de apatía ciudadana que puede impactar en el escenario nacional.

Estas elecciones en Buenos Aires operan como un verdadero barómetro político. Enfrentan al espacio del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) y al peronismo de Axel Kicillof, simbolizando un test clave para medir los ánimos electorales antes de los comicios nacionales de medio término en octubre. Analistas destacan que lo que ocurra hoy podría condicionar la narrativa política y las estrategias de campaña próximas.

La Junta Electoral provincial informó que los primeros resultados provisorios estarán disponibles a partir de las 21 o cuando se hubieran escrutado al menos el 30% de las mesas. Además, el escrutinio definitivo está previsto para comenzar el sábado 13 de septiembre a las 8 de la mañana en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata.

JJD/MC