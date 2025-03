Dos encuestas revelan que más del 60% de la sociedad argentina rechaza el acuerdo con el FMI

Dos recientes encuestas revelan que los argentinos rechazan mayoritariamente el nuevo acuerdo que el Gobierno Nacional busca firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para el que ya cuenta la autorización a ciegas del Congreso. Según las indagaciones que la consultora Zubán Córdoba realizó entre 1600 argentinos mayores de 16 años desde el 12 al 14 de marzo, un 63% de los consultados tiene una mala imagen del Fondo y el mismo porcentaje rechaza la posibilidad de un nuevo préstamo.

Ese informe también da cuenta de que hay una nueva tendencia en la opinión pública argentina que comenzó a aparecer en enero y que se fue consolidando desde entonces: “la imagen negativa del gobierno no hace más que crecer mes a mes”, ya que, según esa encuesta, “un 58% desaprueba la gestión de Javier Milei”. “La negatividad aumenta lenta pero sostenidamente y parece no encontrar techo”, afirma el informe de Zubán Córdoba.

Por otro lado, una encuesta de Managament & Fit elaborada entre el 24 de febrero al 10 de marzo con 2600 casos efectivos de argentinos entre 16 y 75 años reveló que el 65,4% de la ciudadanía se manifiesta en desacuerdo y solo el 10% está plenamente de acuerdo con la nueva deuda con el prestamista de última instancia. Según escribió en un posteo de X la directora ejectuvia de esa consultora, Lara Goyburu, “este patrón se repite en todos los segmentos sociodemográficos: edad, género y voto”, ya que “el desacuerdo es mayoritario tanto entre quienes votaron opciones oficialistas como opositoras”.

“Incluso entre votantes de Milei y Bullrich, el apoyo total no supera el 40%. Entre quienes eligieron a Massa, Schiaretti o Bregman, el desacuerdo supera el 70%”, agregó. Según esa encuesta, Milei tiene 44,5% de imagen positiva y 42,9% de negativa, el dirigente con mayor diferencial entre los sondeados. La aprobación de la gestión nacional cayó 1,5 puntos desde febrero y aumentó entre varones, menores de 40 años y personas con nivel educativo medio.

Los datos sobre la aprobación de un nuevo acuerdo del FMI son importantes porque, si bien el Congreso ya le otorgó la potestad al Ejecutivo de negociar nueva deuda al aprobar el DNU el pasado miércoles, el organismo internacional está atento al apoyo social que pueda tener un nuevo programa. “Una fuerte apropiación y un amplio apoyo son claves para el éxito del programa”, dijo la vocera del Fondo, Julie Kozack, el 6 de marzo. “Un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa”, completó.

Según el ex ministro de Economía Martín Guzmán, autor en 2021 de la Ley de Fortalecimiento y la Sostenibilidad de la Deuda que obliga al Ejecutivo a llevar los créditos con el FMI al Congreso, el gobierno eludió al Poder Legislativo al enviar un DNU sin detalles. “Una de las reglas del FMI para prestar por encima de cierto monto, que se llama regla de criterio de acceso excepcional número 4, dice que un préstamo de este tipo tiene que tener apoyo político amplio”, dijo en un podcast de Revista Crisis. “Va a ser puesta en duda la legitimidad de esta deuda si el FMI presta bajo estas condiciones”, agregó y auguró que la Argentina “va a volver a terminar mal” con el prestamista.

Mientras tanto, en el mercado, las sensaciones son similares. Desde el viernes 14 que el Banco Central no deja de vender dólares y las reservas caen en picada: en tan solo seis días, la autoridad monetaria se desprendió de U$S 1.200 millones. Analistas de todos los pelajes advierten que, como el Congreso le falicitó al gobierno “un cheque en blanco”, recién cuando se conozcan los contenidos del nuevo acuerdo habrá una reacción más contundente en la plaza financiera y, si lo que se firma es para mantener el constante sacrificio de reservas en el altar del dólar planchado para contener la inflación hasta las elecciones, la respuesta no será buena. La administración Milei, hasta el momento, solo reveló que se tratará de un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) a diez años y que la tasa de interés será 5,63%. Pero del monto y las condicionalidades, ni noticias. El mercado también quiere saber de qué se trata.

Sin embargo, durante la semana, el consenso en el mundo financiero, según varios operadores le informaron a elDiarioAR, era que el Gobierno devaluaría, terminaría con el dólar blend que permite liquidar el 20% de las exportaciones al contado con liqui y adoptaría un esquema de bandas cambiarias que autoriza al Central intervenir solo cuando el tipo de cambio alcance ciertos pisos o techos. La agencia Bloomberg agregó otro dato en un cable la semana pasada: el monto que se está negociando rondaría los 20 mil millones de dólares.

La semana pasada, el periodista Alejandro Rebossio reveló en este medio que el acuerdo ya está cerrado y que incluye un nuevo régimen cambiario. La razón por la que el FMI no anunció el acuerdo a nivel del staff técnico, según Rebossio, es que “el pacto está siendo revisado por los distintos departamentos del Fondo como parte de un procedimiento burocrático habitual en estos casos”.

